快訊

14縣市有感！ 06:19花蓮壽豐規模4.7淺層地震 最大震度4級

7縣市豪大雨 吳德榮：午後大雷雨持續 下周三盛夏再臨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7縣市豪大雨 吳德榮：午後大雷雨持續 下周三盛夏再臨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台南市及高雄市地區有局部大雨或豪雨，苗栗及雲林以南地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台南市及高雄市地區有局部大雨或豪雨，苗栗及雲林以南地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台南市及高雄市地區有局部大雨或豪雨，苗栗及雲林以南地區有局部大雨發生的機率。豪雨：台南市、高雄市。大雨：苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、恆春半島。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣在大低壓環流的邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。各地區最高氣溫約在34、35度、大致仍偏熱；清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部陣雨或雷雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防劇烈天氣。今天北部24至35度，中部24至34度，南部24至34度，東部22至35度。

吳德榮表示，下周一、周二大低壓環流雖已解消，但西南季風通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應續防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。下周三至周五太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨，需防曬、防中暑；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

至於中颱安比，吳德榮表示，安比颱風白天起轉向東北東，加速遠離日本。

吳德榮 大雷雨 豪雨

延伸閱讀

每天大雷雨至下周二 吳德榮：中颱安比今侵襲日本再大迴轉

午後大雷雨更劇烈雨區擴大 吳德榮：安比颱風明影響日本再大迴轉

安比將轉中颱 吳德榮：季風環流多颱風 1周慎防大雷雨

3颱共舞不見得 吳德榮：未來1周大雷雨 這3天大量降雨威脅大

相關新聞

台鐵落軌事件頻傳 立委促人口密集區裝月台門

台鐵本月在松山站及板橋站接連發生兩起落軌事件，其中板橋車站今年也已發生兩起落軌。立委要求交通部評估在人口密集區裝月台門。...

防落軌月台門 北捷全裝、新北輕軌風險低則無

台鐵月台經常有旅客落軌事件，本月更是連續2件。同為軌道運輸系統，台北捷運已全面裝置月台門；而新北捷運僅中運量的環狀線車站...

桃園測速桿路段赫見死亡車禍 專家籲換為可轉向設計

桃園今年上半年前三名「測桿王」有2支在龜山區，專家發現有發生死亡車禍路段的測速照相桿，竟是照上坡路段，建議應增預算，將測...

14縣市有感！ 06:19花蓮壽豐規模4.7淺層地震 最大震度4級

中央氣象署發布第452號顯著有感地震報告，今天上午6時19分，在花蓮縣政府西南方22.2公里，位於花蓮縣壽豐鄉，發生芮氏規模4.7地震，地震深度16.5公里。

7縣市豪大雨 吳德榮：午後大雷雨持續 下周三盛夏再臨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台南市及高雄市地區有局部大雨或豪雨，苗栗及雲林以南地區有...

健保斥資40億元收納新藥 擴大癌藥給付

賴清德總統盼打造「健康台灣」，目標二○三○年癌症死亡人數減少三分之一。健保署昨宣布十多項藥物給付放寬、同時收載新藥，合計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。