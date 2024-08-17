聽新聞
test
0:00 / 0:00
7縣市豪大雨 吳德榮：午後大雷雨持續 下周三盛夏再臨
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台南市及高雄市地區有局部大雨或豪雨，苗栗及雲林以南地區有局部大雨發生的機率。豪雨：台南市、高雄市。大雨：苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、恆春半島。
氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣在大低壓環流的邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。各地區最高氣溫約在34、35度、大致仍偏熱；清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部陣雨或雷雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防劇烈天氣。今天北部24至35度，中部24至34度，南部24至34度，東部22至35度。
吳德榮表示，下周一、周二大低壓環流雖已解消，但西南季風通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應續防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。下周三至周五太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨，需防曬、防中暑；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。
至於中颱安比，吳德榮表示，安比颱風白天起轉向東北東，加速遠離日本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言