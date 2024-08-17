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M痘升級 疾管署研擬強化防疫

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
疾管署發言人羅一鈞表示，目前評估不需要調升瑞典的旅遊疫情警戒。本報資料照片
疾管署發言人羅一鈞表示，目前評估不需要調升瑞典的旅遊疫情警戒。本報資料照片

世界衛生組織（WHO）日前第二度宣布Ｍ痘（舊稱猴痘）為「國際關注公共衛生緊急事件」，主因是非洲出現M痘新變異株Ib型病毒株，傳播力與現行主流病毒株增加18倍，原疫情僅在非洲蔓延，15日傳出瑞典也發現首例M痘Ib型病毒案例，成為非洲以外第一個國家。疾管署昨表示，下周將討論M痘疫苗接種對象，目前7月累計通報30例，預估8月疫情將比7月嚴峻。

疾管署副署長羅一鈞表示，因應國際M痘疫情，昨已發布醫界通函，並請民間團體協助宣傳M痘防治事宜。自M痘疫情爆發後，國內提供公費接種M痘疫苗，其條件為近一年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、在營業場所發生性行為者等，或過去曾罹患性病，或性接觸對象有前述任一情形者，建議接種公費M痘疫苗，完成兩劑施打可獲得九成保護力。

WHO於14日宣布將M痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」後才一天，瑞典就發現M痘Ib型病毒株案例。羅一鈞表示，Ib型病毒株傳染力跟致死率都比現在流行的變異株更強，且Ib型病毒株不只透過性行為傳播，也有不少案例是透過家庭接觸傳播，國際上不少Ib型病毒株的感染者，是年輕成人或兒童。

羅一鈞表示，下周四將與專家討論，研議強化M痘防治策略及調整疫苗接種對象，防範M痘Ib型病毒株疫情在台流行。

統計至8月11日，國內約有8.1萬多人接種M痘疫苗，但其中2.7萬多人只打了一劑，使保護力只有四到八成。羅一鈞表示，目前已儲備足夠M痘疫苗與口服抗病毒藥物，疫苗庫存約兩萬瓶，年底將再進貨一萬瓶，約可提供7至8萬人次接種。

WHO 疫情 疫苗 病毒 羅一鈞

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