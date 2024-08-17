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橘世代／母女關係【長女的代價】過來人建議 3大關鍵改善母女關係

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
彭蕙仙（左）與媽媽兩人年輕時的合照。圖／彭蕙仙提供
彭蕙仙（左）與媽媽兩人年輕時的合照。圖／彭蕙仙提供

彭蕙仙身邊有許多長女朋友，每次聚會，都免不了吐槽起自己的媽媽，相互取暖。前幾年，朋友們發現彭蕙仙不太一樣了，有時好奇，彭蕙仙就會分享自己做了哪些事，但她深知，母女關係如何解只有自己知道，每個人的故事與處境不同，人際關係並不存在「有為者亦若是」的道理。對她來說，做到以下三件事，才讓她有機會和母親和好：

拉開物理空間：彭蕙仙建議不要住在同一個屋簷下，即便母親生活無法自理，也要想辦法找人來照顧，在外面租個小套房，用最少的代價，換取每日自己的時間與空間，撐出空間給自己，才有空間對媽媽。

拉開心理空間：心理上告訴自己，媽媽只是你所有人際關係「之一」，不是全部。若遇到掌控欲很強的媽媽，你也有很大決定權，從她的掌控感中逃出，有意識去調整自己的人際關係。

換個框架看媽媽：其實人是很立體的，如果媽媽只是方法不好，不是打從心裡不愛這個孩子，換個框架之後會發現，媽媽其實做了許多愛你的事，只是方法拙劣。彭蕙仙分享，她在改變看媽媽的框架後，發現媽媽喜歡潑冷水不是針對她，比較不會敏感於媽媽的冷言冷語，還願意讚美媽媽、牽媽媽手、抱媽媽、嘗試跟媽媽聊天。自己先改變，就有機會改變兩人的關係。

▌延伸推薦：

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