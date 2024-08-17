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橘世代／母女關係【長女的代價】療癒長女情結 多愛自己一點

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

心理學的研究中，長女是所有孩子中最容易過度認同母親，忘記自己的需求和發展的孩子，也比較容易焦慮、得到憂鬱症，而且長女情結會世代遺傳，對此沒有意識的長女，成為母親之後，也會用同樣到方式對待孩子，造成長女情結的世襲。

鈺璽診所副院長、振興醫院特約醫師蔡佳芬，專長是老人精神醫學。她觀察，許多沒有兒子，卻重男輕女的家庭，媽媽會對長女說：「我把你當兒子栽培。」但卻沒有把長女當兒子愛，甚至把沒有生兒子的失落，與對兒子的期待，加諸長女身上，造成母女間的糾葛。

她建議為此所苦的長女們，不要過度付出，多留點餘裕愛自己。同時不要期待父母改變，唯一能夠改變的，只有自己。她提醒，不控訴父母加諸身上的苦、不為此掙扎，並不表示同意這些是對的，而是我們已經大到足以明白，無論原生家庭給的是對是錯，我們都已經不是得仰賴父母才得以存活的孩子，我們已經長大，有能力為自己努力，走上新的人生。

▌延伸推薦：

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母親 父母

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