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橘世代／母女關係【長女的代價】長女命運 不輪迴到下一代

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

作家彭蕙仙的女兒羅晴是長女也是獨生女，羅晴曾跟媽媽說，她很訝異，媽媽在高壓嚴厲打罵教育下長大，成為母親後，竟然用尊重孩子身心、自由發展的蒙特梭利教育法對待她。

彭蕙仙在中年之後開始閱讀與母女關係有關的書，在讀到「長女情結」時，有被理解、不孤單的感覺，心想著，如果早一點讀到就好了！以前的她覺得自己是全世界最倒楣的人，在和母親的糾葛中痛苦不堪，後來才知道，原來這世上有許多女性因為長女身分，上演著相仿的人生，她並不是唯一因此受苦的人。

媽媽對待方式帶來的痛苦，讓她有意識地在對女兒時不要重蹈覆轍。因為她相信，「故事到我這一代應該有所不同」。

這個信念來自於一本北歐的小說。故事的原型是作家及她的媽媽、外婆三代的故事，在這部三代女人的故事裡，彭蕙仙看到作者擁有很多與她類似的情結。小說的主角，也就是身為三代的孫女，是個大學生，她說：「可是，故事到了我這一代，應該有所不同了。因為我是一個有知識，而且有能力改變的人。」這段話成了彭蕙仙思想的啟蒙—她的媽媽因為生命經驗的局限，成為和母親相似的媽媽，但她是受過教育、有能力的世代，故事應該從她開始不同。

改變並沒有像是揮舞魔法棒瞬間發生，但卻讓她從被逼迫的、受害者的設定中解放，轉換成為一個有能力扭轉局勢的角色。爾後人生在每個可以改變的微時刻，她沒有馬上拒絕，願意停頓、思考，做一些不一樣的事。

和媽媽和好並不表示認同媽媽做法，母親造成的負面影響仍然存在，但她已經長出能量面對這些傷痛，甚至能夠超越，不再被捆綁。

▌延伸推薦：

媽媽下跪要姊幫弟還債 擺脫「長女症候群」得會畫界線

人生 母親

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