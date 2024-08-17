橘世代／母女關係【長女的代價】轉變視角 化解母女情仇

「你們不是同一個媽吧？」作家彭蕙仙是家中四姊妹的長女，與同是作家的小妹彭菊仙有許多共同朋友，朋友們常常在認識彭家姊妹許久後驚覺，原來兩人同一個媽媽！

她們描述的母親是那麼的不同—彭蕙仙的媽媽嚴厲、不假辭色，對孩子要求極高；彭菊仙筆下的媽媽則慈愛、憨厚可愛，是個對女兒寵愛信任的母親。

彭蕙仙苦笑，不止小妹，其他妹妹都曾經不諒解她對媽媽的負面情緒。

說起與母親的愛恨情仇，彭蕙仙血淚斑斑。兒時常被揍不說，大學畢業後，媽媽強迫她考公務員，第一年落榜，大罵她是故意的，第二年沒上，言詞更激烈：「你可以去死了！」她真的想不開差點輕生。

離婚後回家 與母親衝突加劇

好不容易長大了，彭蕙仙早早結了婚離開家，沒想到兩年後又離了婚回了家。她帶著未滿一歲的女兒，和剛喪偶的媽媽同住，初衷是彼此照顧，但是交錯著離婚、喪偶、更年期這些生命的失落，讓原本就高張力的母女關係，衝突加溫。

媽媽對女兒離婚的失望，變成難聽的話，她跟鄰居說：「我怎麼命那麼苦，生一個女兒來離婚。」生活裡的每件小事都能引起軒然大波，彭蕙仙幾度從家裡衝出來，淚流滿面走在馬路上，想著若被車撞死，人生一了百了有多好。

那些年，彭蕙仙無數次想搬出去住，好幾次已經找好房子，付了訂金。媽媽得知後便軟硬兼施要她留下來，承諾會改脾氣，若彭蕙仙不為所動就以死相逼：「你搬出去我就死給你看。」

母女「相殺」的日子維持了廿幾年。和媽媽和解的契機，起於二妹搬回家與媽媽同住，彭蕙仙順理成章搬離家，拉開母女的距離。在家裡住了一陣子的二妹也感受到母女同住的不易，有次跟彭蕙仙說：「大姊對不起，我以前真的不知道原來媽媽這樣。」妹妹的歉意，讓她第一次感覺被理解，軟化了她的防衛。

彭蕙仙（左起）與母親、女兒祖孫三人合照。圖／彭蕙仙提供

女兒一句話 她看到媽媽的愛

也是差不多的時間點，女兒羅晴某次聊天說到：「你有沒有想過，一個人數十年來照顧家人的三餐，從來沒有漏掉一餐，你有沒有覺得（外婆）很了不起？」原是話家常，卻像當頭棒喝敲醒彭蕙仙，她自問：為何我未曾從這個角度看母親？她發現，即便媽媽做了許多好的事，她卻只選擇看見她的壞。

女兒的話改變了她看媽媽的框架。例如以前媽媽嫌她不會打扮，會到傳統市場買衣服給她，過去她覺得這是羞辱、是媽媽看不起她。換了視角之後，她想著七十幾歲的老太太會在市場買菜時，惦記要幫五十幾歲的女兒買衣服，點滴都是疼愛。

她變得願意跟媽媽拉手、抱抱；她願意跟媽媽談心，即便媽媽不一定完全聽得懂；她會在媽媽穿新衣時讚美媽媽好漂亮。

媽媽感受到這個從年輕時就很難駕馭、脾氣很大的長女變得可親可近，母女間流動的，不再是劍拔弩張的暴戾之氣，而是溫暖輕柔的母女之情。

成年之後的彭蕙仙和媽媽同住了廿幾年，是待在家裡、陪伴媽媽最久的孩子，「表示跟媽媽的關係是我人生的功課」，對她來說這一切彷彿是上帝的安排，她非常感謝，在媽媽離世前，完成了與媽媽的和解，她們擁有好幾年的美好回憶，母女關係不只有相殺，還有相愛。她的人生因此迎來前所未有的輕盈與明亮。

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