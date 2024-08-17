健康你我他／網戀話題不離錢 買房夢竟是騙局

希望姪兒能汲取教訓，和詐騙從此絕緣。圖／張如欣提供 姪兒在社交平台上認識了一位自稱是來自大陸江西的小資女，在家時總拿著手機和這位女孩進行「兩岸交流」，倘若是單純地聊天分享生活點滴倒也無妨，只是某一日，聽見姪兒告訴對方自己的薪資及存款金額，我察覺不對勁連忙提醒姪兒避免此話題。

但姪兒對於長相可愛、聲音甜美的江西女孩甚是癡迷，接下來的幾天，他一有時間就和對方講電話，而話題似乎總是圍繞著「錢」。

姪兒認為遇到了一位很棒的對象，雙方已認定彼此是男女朋友，而這位女朋友殷切地表達想來台灣買房子的想法，希望未來能和姪兒一起打拚賺錢，於是遊說姪兒和她一起存錢，且錢要存進一個她們公司在經營的加密貨幣投資平台，平台上每天都可以查看比特幣的漲跌情形。

姪兒不疑有他，投放了五千元美元，我們得知他投入這筆可觀金額時都驚訝不已，但他堅信這筆「愛的基金」是真實的，最終好說歹說帶著姪兒至警局報案，並提供手機截圖畫面，在員警的經驗談及提問不少疑點下，姪兒才意識到自己可能被騙了。

這一回，姪兒遇上了感情攻勢的投資詐騙，想必其身心俱疲，家人只能不斷地提醒他，投資務必依循合法管道。

希望姪兒能汲取教訓，保持理性，不再輕易被外界誘惑所迷惑，和詐騙從此絕緣。