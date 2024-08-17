愛肝達人站／「請幫我把褲子脫下來！」到底怎麼回事？

「請幫我把褲子脫下來！」只聽到年輕女子的嬌滴滴的聲音，原來是隔壁診間新來的護理人員，講話很客氣，有口頭禪，說話常在請字後加了「幫我」兩個字，好像日本女性說話，總加個敬語。

是泌尿科門診。病人愣在那邊，「是誰的褲子要脫掉？」

有些話語，前面或後面或中間多加了幾個字，就容易讓人誤解。這種訊息傳遞讓人產生誤解的狀況，在人體上也是很常見的。

例如人的正常基因，如果前面或中間或尾巴多加了一些基因密碼，這些基因事實上都是由ACTG四個不同核苷酸組成的，少或多了一個核苷酸，或突變變成另一個核苷酸，其所製造的蛋白質就不一樣。基因變異所造成的蛋白質不一樣，也許不會對生命有影響，但也可能形成基因缺陷，造成先天性遺傳疾病、甚至癌症。

例如喝酒會不會臉紅，酒量好不好取決於二種酵素，即乙醛去氫酶（ALDH2）及乙醇去氫酶，尤其是前者影響最大。西方人酒量較好，喝酒不易臉紅，因為他們的解酒酵素大都是屬於好的那一種，反之，台灣約有45%的人喝酒容易臉紅，因為酒精不易代謝，乙醛貯留在血液中，容易造成臉紅，而乙醛是一種致癌物質，解酒能力不好的人容易有食道癌及咽喉癌，就是這個道理。

因此，說話很重要，如何說好話，說對話，讓別人高興，自己也高興，尤其不要讓別人誤解更為重要。

解酒酵素的好壞是天生的，但有些疾病的發生是後天的，例如感染B型肝炎，病毒會嵌入到人體染色體中的DNA內，如果嵌入的地方剛好是與細胞生長發育有關的基因，就可能會引起癌症。當然，基因密碼改變對身體的影響還有很多目前還未了解的祕密。

總之，話語的改變，人腦會感覺，但基因的改變，我們通常不知不覺，等到病發了才知道，常造成遺憾，就好像「請幫我」用錯地方，也會引起誤會一樣。

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