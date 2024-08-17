院長講堂／屏東寶建醫院院長李炫昇 骨科權威迎戰超高齡社會

從醫35年的屏東寶建醫院院長李炫昇是骨科權威，從高雄長庚醫院退休後，3年多前，在寶建醫療社團法人寶建醫院執行長陳森基三顧茅廬下，決定接下院長重擔。由於屏東邁入超高齡社會，長者面臨關節炎、骨質疏鬆、合併脆弱性骨折等問題，他期盼善用專長，提供正確知識，讓寶建醫院成為屏東人信賴的醫院。

李炫昇來自小康家庭，在父母親鼓勵下念醫學系，從台北醫學大學醫學系畢業後，又取得長庚大學臨床醫學研究所博士，專精於關節重建、骨壞死、微創人工膝及髖關節置換、關節各種疾病、骨髓炎等。

台灣將進入超高齡社會，病人在骨科方面需求增加，據健保資料統計，國人平均每6人就有1人有關節問題，而年長族群約7、8成出現關節問題。李炫昇指出，年長者容易有骨科問題，像退化性關節炎、骨質疏鬆，合併脆弱性骨折等；以前年輕族群多是外傷引起關節破壞或變形骨折，現在則是在健身房健身、重訓等引起運動傷害增加。

引進醫學中心資源 助病人轉診

李炫昇說，骨科以往多做換掉（Replace），但隨著醫藥科技發展，有好的醫材可以做重建（Reconstruction），在關節功能結構重建的過程中調整（Realignment），過去做修補（Repair），現在進步到再生（Regeneration）醫學，也因「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」施行可應用到臨床，因此他將再生醫學應用技術引進到寶建。

致力骨科研究的李炫昇發現，接受髖關節置換病人中，亞洲有5成是因為骨壞死，但歐美國家接受髖關節置換僅5%病人是因為骨壞死，相差10倍。骨壞死病人大部分發生在男性，尤其是年輕男性，患者開刀多在50歲前後，他研究國人因骨壞死與非因骨壞死置換髖關節病人中，更找到了關鍵基因，並發表在國際期刊上，也獲國家發明獎肯定。

寶建醫院在屏東深耕30年，是屏北地區醫療核心之一，李炫昇出任院長後，更將醫學中心資源引進到寶建，期望寶建成為屏東人信賴的醫院。李炫昇說，寶建建立轉診聯繫，讓病人無後顧之憂，若需要到醫學中心，例如做更複雜手術治療，會協助將病人安排轉診到醫學中心，「以病人為中心思考服務，讓病人放心、家屬安心、醫師專心、耐心照顧病人」。

李炫昇喜歡跑步、跑馬拉松等運動進行紓壓。圖／寶建醫院提供

醫師不分名氣 用心就是競爭力

近期屏東榮總成立、義大屏東分院陸續興建，加上原有地區醫院，屏東各醫院進入醫療戰國時期，李炫昇認為，醫師沒有什麼名醫，唯有關心病人的醫師，真正願意幫助你解決問題的醫師，寶建可做到「用心、專心、細心、貼心」服務，才能有競爭力。

李炫昇分享，他曾遇到兩名患者，都因為神明指示來找他看診，且都是在患者病情告一段落後才獲知，讓他深刻感受「人在做天在看」，舉頭三尺有神明，更加珍惜醫師工作。

雖工作行程滿檔，李炫昇仍會抽出時間運動，平常喜歡跑步、跑馬拉松，還擅長球類運動，包括籃球、羽毛球、高爾夫球等；他的飲食很清淡，都是太太細心照料準備，相當養生。

「健康需要靠紀律！」李炫昇說，運動要按部就班，不要想一步登天，找到適合自己的運動方式，尤其要重視肌力，「下半身肌力最為重要」，雙腿占全身60%到70%肌肉，下肢是我們第2個心臟，可見其重要性。

屏東寶建醫院院長李炫昇。記者劉星君／攝影

李炫昇

● 年齡：63歲

● 現職：寶建醫療社團法人寶建醫院院長

● 專長：微創人工髖關節置換及翻修手術、微創人工膝關節置換及翻修手術、骨缺血性壞死、困難關節重建、人工關節感染、關節各種疾病、骨髓炎

● 學歷：台北醫學大學醫學系、長庚大學臨床醫學研究所博士

● 經歷：高雄長庚醫院院長、嘉義長庚醫院副院長、林口長庚醫院骨科部長、關節重建醫學會理事長、美國史丹福大學骨科客座助理教授

給病人的一句話：健康不必遠求，反求諸己，健康需要紀律，要按部就班。