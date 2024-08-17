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防落軌月台門 北捷全裝、新北輕軌風險低則無
台鐵月台經常有旅客落軌事件，本月更是連續2件。同為軌道運輸系統，台北捷運已全面裝置月台門；而新北捷運僅中運量的環狀線車站設有月台門，輕軌系統多為低底盤設計，月台高度約35公分，落軌受傷風險低，則無月台門設計。
北捷表示，為保障旅客候車安全，從民國94年就在台北車站、忠孝復興等人流量大的月台建置月台門，再陸續針對初期通車路線共58個車站增設，截至民國107年9月底，台北捷運路網所有車站均已全面設置。
北捷坦言，增設月台門最大困難為施工時間有限，僅能利用夜間捷運系統營運結束後的3個半小時進行，同時也要兼顧隔日系統營運，因此施工時間非常短暫，且須於門體完成安裝，並陸續通過各項測試後才能啟用。
新北部分，新北捷運目前營運淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線（西環段）等3條路線。新北捷運公司表示，目前僅中運量的環狀線車站設有月台門，而輕軌系統因多是低底盤設計，月台高度約35公分左右，落軌受傷風險低，故新北、高雄在興建輕軌時，都沒有月台門設計。
新北捷運公司表示，目前營運迄今未有人跌落軌道狀況，但對未設月台門的輕軌車站，月台上均繪製警戒線，在運量較大的轉乘站，尖峰時段會有人員留意月台狀況，並以監視系統，適時廣播提醒旅客，勿站立於警戒線外。
新北捷公司表示，倘若有旅客不慎落軌，輕軌均配置司機員在車頭了解軌道狀況，進站時速為20公里以下，可即時煞停，並通報行控中心安排人力後續處置，另環狀線為全罩式月台門，人員無法翻越侵入。
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