台鐵落軌頻傳 立委促裝月台門

台鐵本月在松山站及板橋站接連發生兩起落軌事件，其中板橋車站今年也已發生兩起落軌。立委要求交通部評估在人口密集區裝月台門。台鐵表示，綜合月台高度等問題，已規畫先在高雄站試辦，後續將依試辦成效，分階段逐步評估裝月台門。

本月11日台鐵松山站發生旅客落軌後，13日板橋站又發生相同事故。有旅客表示，其他大眾運輸可加裝月台門，台鐵卻遲遲未加裝，且台鐵許多月台步行空間狹小，上下車旅客若需交錯行走，勢必超越黃線警示線，稍有不慎就有掉落軌道風險。

立委葉元之表示，板橋、浮洲及多數都會區車站，在上下班尖峰時段，人潮多，不慎推擠情形偶有發生，交通部不該坐視不管，應要求台鐵評估在人口密集區域裝設隔月台門，保護旅客通行安全，防止民眾落軌的意外再發生。

台鐵回應，由於台鐵列車型式較多，月台門可選擇型式受限，經評估後，規畫在高雄車站率先試辦月台門 ，統包工程已於今年8月7日公開閱覽，月底將上網公告、10月決標，預計年底完成機組測試。

台鐵表示，台鐵車站建置年代較早，部分月台設置在曲線路段，且台鐵車輛種類及編組多元，需克服環境因素建置，高雄站因是直線型月台，且已完成月台高度提高，及每日進出人次達一定規模車站為考量點，才選擇先行試辦。

台鐵說，台北車站及板橋車站因為均尚未提高月台高度，與列車有高低落差，若選擇試辦，將會有拆除或二次施工的問題存在，後續待高雄站試辦成果，再依評估報告檢討各地區符合條件車站，爭取經費後分階段逐步辦理建置月台門計畫。

不過目前為防止旅客落軌，台鐵表示，月台邊緣1公尺位置均畫黃色警戒線、主要車站月台邊緣約50公分裝設列車進站警示燈、列車進站前加強廣播，提醒旅客留意。至於旅客多的車站，除月台均安排台鐵人員外，也增保全或志工，提醒旅客勿靠近月台邊緣。

台鐵表示，目前也研擬拍攝淺顯易懂的宣導短片，透過車站、月台、列車多媒體播放及網路影片社群，強化民眾遵守候車安全觀念。