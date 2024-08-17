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桃園測速桿路段赫見死亡車禍 專家籲換為可轉向設計

聯合報／ 記者周嘉茹劉明岩／連線報導
桃園市警方統計全市前三名測桿王，光是龜山區東萬壽路就占了2處。圖為龜山區東萬壽路與龍校街121巷6弄口。圖／警方提供
桃園市警方統計全市前三名測桿王，光是龜山區東萬壽路就占了2處。圖為龜山區東萬壽路與龍校街121巷6弄口。圖／警方提供

桃園今年上半年前三名「測桿王」有2支在龜山區，專家發現有發生死亡車禍路段的測速照相桿，竟是照上坡路段，建議應增預算，將測桿更換為可轉向的新版設計。彰化縣有18支測速桿可轉向，最知名就屬彰化東外環2.2公里處測照桿，不定期轉彎讓駕駛人咬牙切齒。

桃園警方統計，今年上半年科技執法取締件數前3大地點，分別為龜山區東萬壽路622號前（往北）開罰3389件、中壢區普忠路581巷前開罰2501件、龜山區東萬壽路與龍校街121巷6弄口開罰1966件，3處皆為測速照相設備。

中央警察大學交通學系退休教授蔡中志說，以近期發生死亡車禍的龜山區忠義路來看，該處也有測照桿，卻是照上坡路段，測速照相應照易超速的下坡；舊版照相桿皆為單向，要改拍照角度需施工移除，建議易發生車禍事故路段，應將測速桿換為隨時可轉向的新版設計。

蔡中志認為，會發生車禍與速度息息相關，駕駛在路口轉彎未禮讓直行車、速度太快都是關鍵，近年他在全桃園路勘，當地人也都點出車速太快的問題，呼籲市府多編列預算，增加測速照相，尤其可轉向的測速桿，才能有效遏止超速、車禍。

桃園市交通警察大隊指出，全桃園共124處測速暨闖紅燈照相設備，考量預算加上新版測速桿須設置在道路分隔島，才能發揮雙向轉向的設計，會就重點路段評估更換；另年底前再增29處科技執法設備。

彰化縣共66支固定式測速照相設備，其中18支可轉向，但須由廠商調整，轉向不需要在網路公告。彰化縣「轉向」最知名的固定桿測速器，莫過於彰化東外環（台74甲線）2.2公里處南下測速桿，當地因位處下坡接近彰南路，許多人未減速，測桿剛設置時，連續多年榮登彰化「測桿王」。

不過，時間一久駕駛熟悉後，該測照桿取締件數下滑，2018年落居第4，對向車道反而車禍增加，警方從2019年至2020年間南北輪流轉向，但近4年未再調整過，取締數也跌出前三名，直到今年上半年取締飆上5150件，重返桿王地位。

測速 車禍

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