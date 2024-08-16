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寶寶米餅鎘超標⋯檢測方法遭質疑 消基會回應了

中央社／ 台北16日電
消基會上月5日舉行記者會公布嬰幼兒可食米類製品調查檢測結果，在40件米類製品中發現17件檢出總砷超過國際限量標準。圖／消基會提供（中央社）
消基會上月5日舉行記者會公布嬰幼兒可食米類製品調查檢測結果，在40件米類製品中發現17件檢出總砷超過國際限量標準。圖／消基會提供（中央社）

消基會日前指部分品牌寶寶米餅被檢出鎘超標，多家業者自主送驗自清並質疑消基會送驗非食藥署認證「嬰幼兒食品中重金屬（鎘）」檢驗機構，檢測方法公正性存疑。

消基會檢驗長凌永健指出，消基會當初找到的實驗室是做一般食品、沒有包含米的品項，因此實驗室的檢驗報告也有特別註明檢驗方法是延伸運用，但都是食藥署認可的檢驗方法。

凌永健告訴中央社記者，消基會當初要進行米餅檢驗時有上衛福部食藥署官網找認證實驗室，當初確實沒有看到其實有「嬰幼兒食品中重金屬（鎘）」項目認證的實驗室，因此退而求其次找可以檢驗食品基質的認證實驗室。

消費者文教基金會7月時曾召開記者會，針對國內嬰幼兒可食米製品調查，將不同品牌的米餅送檢驗機構檢測，其中「（郭老師）寶寶米餅-糙米（濁水米）」及「（玉山碾米）纖米條」等都被檢出鎘超過限量標。

不過，2家品牌業者都自主送驗同批次米餅給衛福部公告認可的實驗室台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）並出具地方衛生局抽驗的公文喊冤，也質疑消基會檢測方法的公正性。

玉山碾米企劃主任莊雅琴告訴中央社記者，玉山碾米針對自家產品無機砷、重金屬原本就都會定期自行送檢，產品皆符合法規，後續消基會召開記者會說產品檢出鎘超標，也再自行送驗SGS都合格。

莊雅琴說，可以理解消基會的初衷是希望嬰幼兒食品可以更好，業者其實也願意配合，但檢測都會有限值、誤差值，且消基會委託檢測的單位，不是經食藥署認證「嬰幼兒食品中重金屬（鎘）」的實驗室，消基會應更嚴謹，不應只有一次的檢驗報告就直接公布、應讓業者有說明機會。

對此，消基會董事長吳榮達說，消基會當初是以那個時間點抽樣的商品結果來做說明，「消基會會負責任」，即便是同一批商品送檢會有不同結果是有可能的，主管機關在邊境抽驗也都是同樣作法。

品牌 消基會 食藥署

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