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0403地震+凱米颱風雙重衝擊花蓮 勞動部延長補貼3個月保費

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部。 圖／聯合報系資料照
勞動部。 圖／聯合報系資料照

0403花蓮震災、凱米颱風雙重衝擊花蓮在地經濟與生活，考量經濟短期恐難復甦，另鑑於伴手禮商家也屬於受震災影響較大的投保單位，勞動部今依「勞動部辦理113年花蓮縣轄區內受0403震災影響投保單位保險費補貼要點」第6點規定公告，再延長3個月補貼月份，並將與伴手禮商家相關行業別納入補貼範圍，協助災後重建復原及振興工作，穩定勞工就業。

勞動部說明，原補貼適用對象為花蓮縣轄區內屬「農、林、漁、牧業」、「住宿及餐飲業」、「支援服務業」、「藝文、娛樂及休閒服務業」、「礦業及土石採取業」、「石材製品製造業」、「水泥製造業」、「預拌混凝土製造業」與「水泥及混凝土製品製造業」，且僱有員工，並為就業保險投保單位的民營事業單位，補貼其應負擔的勞保、職災保險及就保保費半數，這次補貼月份由原今年6月至8月，再延長9月至11月，合計6個月。

此外，也增加補貼行業範圍。勞動部說，補貼行業範圍新納烘焙炊蒸食品製造業、未分類其他食品製造業、其他食品批發業、蔬果零售業、其他食品、飲料及菸草製品零售業等伴手禮商家相關行業別，並自公告當月起補貼6個月(即113年8月至114年1月)投保單位應負擔勞保、職災保險及就保保費的半數，受惠家數將由現行1千2百餘家，增至約1千5百家。

勞動部進一步說明，基於簡政便民，符合補貼資格的投保單位，將由勞保局於開立繳款單時，依系統資料一併辦理保險費補貼事宜，投保單位無須另外提出申請。

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