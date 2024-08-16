永豐基金會攜手 Pinkoi 蒐羅島嶼風土好物 ，8 家在地寶藏夯品一站滿足！

「同一片土地，不一樣的風土滋味！」永豐基金會攜手亞洲跨境設計購物平台 Pinkoi，特選 8 間具地方特色的寶藏店家、超過 2 百件商品， 推出「一席來自地方的款待—台灣風土 8 選」，從米其林推薦的台南百年藥膳店、甫獲 i F 設計獎殊榮的花蓮木作傢俱，到玩轉橘子、黃豆、可可與經典水果等食材的人氣美食、運用藺草、再生布料巧製而成的永續時尚配件等，展現台灣各地獨特的風土滋味，讓消費者不用出門，就能品味地方小店的特色物產，感受土地蘊含的人情味，以及蓬勃綻放的生命力。

永豐基金會攜手 Pinkoi，地方小店名產一次蒐羅。 (圖／Pinkoi官網 提供)

永豐基金會自2022年啟動「小店永豐計畫」，發揮金融力量支持符合「自立利他」精神的台灣地方小店， 幫助小店持續深入地方、永續經營，期望能透過小店為社會與環境帶來正向的改變，讓地方擁有自己的力量，也藉由基金會集結串連眾人之力，一起成為小店的後盾。而 Pinkoi 是個致力用好設計實踐理想生活的設計電商平台，推廣亞洲各地的好商品，讓好設計能從在地文化、創意美感展現職人的美好價值與工藝精神。今年永豐基金會 跨界與 Pinkoi 攜手合作，打破空間與地理 的限制，把地方小店人氣商品上架到電商通路，讓台灣風土好食、永續工藝、寶藏品牌被更多人看見，也讓一般民眾支持地方小店更加容易。

Pinkoi 於 8 月 16 日到 8 月 25 日限時推出「一席來自地方的款待」主題企劃，特選 8 家小店特色商品一次蒐羅！有選擇障礙的朋友，跟著 Pinkoi 編輯帶逛就對了！Pinkoi 編輯推薦清單包括：榮獲世界柑橘類果醬大賽—銀獎的「秋霞」 (Good Jam ) ，使用屏東秋季盛產果物製作的果醬，梅爾黃檸檬的香氣令人深深著迷，還有別處喝不到、以柑橘果汁製作的「蜂蜜柑橘氣泡飲」，以及風味特殊的「柑橘醬油」(大山北月)，也獲得饕客的高分好評。

Pinkoi 編輯帶逛，線上購物讓民眾支持小店更容易。 (圖／Pinkoi官網 提供)

吃貨們更不可錯過國際競賽獲獎巧克力，「65%台灣紅玉黑巧克力」(可可雅米巧克力工坊)，使用屏東可可原豆現磨、與紅茶香交織，是台灣專屬的可可風味 。禾乃川國產豆製所出品的「芒果甘酒」，香甜芒果搭配米麴用時間慢慢釀酵，可以咀嚼到米粒真實的口感，是夏季限定的低卡健康飲品！

重視健康的你，台南百年藥膳店博仁堂的明星商品「養眼茶」、「藥膳八珍雞藥材包 」，適合用來照顧全家人的健康。如果想要讓家更有溫度，「鐵刀木燕尾藤凳」線條簡潔、體積輕巧，方便擺放，還有國產木製成的「熱改質相思木托盤 」(木想傢)，可為居家塑造出溫馨別致的質感。

環保手作正夯！藺草編織的「老派紳士帥帽」(藺子)，設計加值、延續老藝師手藝，展現環境友善、工藝傳承的共好理念，以二手牛仔褲再製的「牛仔貝蕾帽」、用回收家具改造的「拼木手機擴音架」(再生手作)，實踐零浪費精神。

永豐小店不只物產迷人，背後故事更藏洋蔥。 (圖／Pinkoi官網 提供)

每樣商品的背後，都有一個動人的故事，例如：「禾乃川國產豆製所」建立永續經濟支持系統，為的是改變在地青年與孩童的命運，「大山北月」設計創新商品，傳遞對在地小農的疼惜；「木想傢」藉由職人手藝，期望能磨出一條讓年輕世代留在家鄉的路，「Good Jam 」研發手工果醬，為動物、土地與偏鄉孩子應援…...。消費者除了可以在 Pinkoi 下單，一站滿足購物慾，還可觀賞每間小店的故事影片，感受滿滿的正能量，透過實際消費，讓愛的力量持續擴散！

本次參與活動的地方小店也攜手 Pinkoi 推出限時優惠：只要在活動主題頁中的「優惠券專區」找到指定設計館，並點擊「關注」，即可獲得 50 元新客優惠券(數量有限，送完為止)， 另外也有限量 「滿千折百」優惠券可以領取！新會員 7 天內於 Pinkoi APP 下單， Pinkoi 幫你付運費，最高可折運費 NT$ 100（需使用 APP 下單）。Pinkoi「一席來自地方的款待」限時特賣只到8月25 日止，你還在等什麼？立馬來開逛！

【永豐基金會 x Pinkoi ｜一席來自地方的款待】● 活動時間：2024.08.16 ~ 08.25 ● 活動頁面：https://www.pinkoi.com/topic/sinopac_shops#taiwan-feast