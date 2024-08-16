長庚與台灣安進簽署合作 發展癌症、免疫醫學臨床試驗

長庚醫療體系每年執行逾300件臨床試驗。長庚決策委員會主任委員程文俊表示，每年長庚醫療體系診斷全台18%約2萬名的新癌症病例，而臨床試驗中新藥研究占比高達74%，參與早期臨床試驗的病患比率為1%至2％。為提供病人更合適的治療方案，提升醫療品質，長庚醫療今宣布與台灣安進簽署合作意向書。

程文俊表示，長庚醫療體系重視研究發展與創新技術的應用與推廣，希望透過長庚臨床優勢並連結安進生技創新研發能量，加速推動國際連結，為病人提供更前瞻的治療選擇機會，促進產業的研發動能，實現病人、醫院與產業的三贏局面。

長庚醫療體系臨床試驗中心總召集人林永昌說，為推動長庚醫療體系臨床試驗發展及協調跨院區多中心臨床試驗資源整合，我們於2022年成立體系臨床試驗中心，提供IRB和合約審查資訊作業及臨床試驗服務單一窗口等優質臨床試驗服務，以提升臨床試驗執行品質，「盼藉由此次合作意向書的簽署，積極推展臨床試驗，為台灣病人找到更多適合的解決方案。」

程文俊表示，為確保人體研究受試者的安全，長庚醫療體系自1986年成立人體試驗倫理委員會，並通過美國「人類研究受試者保護認證（AAHRPP）」認證；隨著細胞治療技術發展，桃園長庚醫院新設細胞治療中心，協助醫師執行細胞治療臨床試驗，推動新興細胞治療產品的研發，已開始多項特管法細胞培養，並與具CAP認證的檢驗醫學部合作製造高品質細胞製品。