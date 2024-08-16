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年度大潮易淹水…未來1周各地防豪大雨 氣象署不排除熱帶系統發展

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天嘉義以南有局部大雨或短延時強降雨機會，午後中部以北跟各地山區也有豪雨機率。本報資料照
明天嘉義以南有局部大雨或短延時強降雨機會，午後中部以北跟各地山區也有豪雨機率。本報資料照

中央氣象署表示，周末兩天天氣仍不穩定，各地都有降雨機率，明天嘉義以南更有局部大雨或短延時強降雨機會，午後中部以北跟各地山區也有豪雨機率。下周三至周五太平洋高壓增強，各地雨勢趨緩。另外，周末至下周二台灣附近仍為低壓帶環境，不排除有熱帶系統發展，將持續觀察。

氣象署預報員張竣堯指出，周末兩天天氣仍不穩定，明天中南部受西南風影響，不定時有短暫陣雨，嘉義以南更有局部大雨或短延時強降雨機會，午後各地有局部短暫雷陣雨，中部以北跟各地山區也有豪雨機率。

張竣堯表示，周日低壓帶影響，西南風增強，中南部不定時有局部陣雨或雷雨，南部有局部豪雨機會，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨機會。此外，下周一至周五適逢年度大潮，沿海低窪地區容易有積淹水情形。

他也說，下周三至周五太平洋高壓增強，水氣減少，各地雨勢趨緩，迎風面的南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。

溫度方面，他表示，由於未來一周環境不穩定，各地為多雲，高溫普遍為32至34度，降雨空檔在上午會較悶熱。另外，安比颱風目前仍在日本南方海面朝東北方移動，這2天靠近日本關東地區帶來強風大雨。周末至下周二台灣附近仍為低壓帶環境，不排除有熱帶系統發展，將持續觀察。

氣象署 豪雨 雷雨 颱風

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