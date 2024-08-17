煮夫煮婦料理秘笈！精選「料理家電」各國料理手到擒來



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「料理用家電」話題的網路聲量表現，帶您了解討論度最高的8種料理家電排行。

在如同戰場的廚房第一線，好的料理家電用品不僅讓料理過程變得簡單又愜意，更讓無數煮夫煮婦在疲累的善後環節事半功倍，而近年來家電更是不斷智慧化、推陳出新，在琳瑯滿目的品類中，究竟哪一種家電更能滿足家用需求呢？

「烤箱」太小竟會受熱不均 家電三機「洗碗機」成瑣碎家事救星

▲ 網友熱議 TOP 8 料理用家電 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「料理用家電」的話題討論，可以發現「烤箱」在社群討論區上廣受熱議，當外送、外食吃膩時，不少網友認為「烤箱」能讓料理小白也能輕鬆做出好吃料理，直言「真心覺得在家一定要有一個烤箱，臨時不想出門、外送吃膩了，這時候有個烤箱就超方便」。

而關於如何選擇好的烤箱，有網友便建議「烤箱購買可分開調整上下火的，太小的烤箱很容易造成表面受熱過高」，能否提供均勻受熱是檢驗好烤箱的標準之一。

而煮飯、燉食物必備的「電鍋」也是許多網友必買的家電產品，便有人稱讚道「外宿族要省錢，小電鍋是必備用品」，也讓網友們好奇的提問道「常用的人覺得電鍋的極限在哪裡？有沒有什麼功能是缺的」，引來不少回覆「無法炸，溫度拉不上去…但是含水氣能做的烹調都ok且方便」、「滷肉、煮湯、再加熱都方便」。

且在空間有限時，「電鍋」也是網友們的上上之選，就有人表示「有限的空間下只能擺一台的話還是首選電鍋」，電鍋多功能又相對不佔空間的優勢，成為外宿族心中的不可或缺的重要家電產品。

另外，不少人將烘衣機、掃地機、「洗碗機」視為婚姻三機，認為它們能協助分擔許多瑣碎家事的勞累，而「洗碗機」便獲得不少的討論，有網友表示「絕對要買，站著洗碗洗到腰酸真的很不舒服」 、「用好多年了很推，洗碗機若低於行情就快買」，認為當家庭人數越多、越常煮飯開火，吃飽後大量的待刷洗碗盤，便更能凸顯洗碗機的重要性。

不過也有網友提醒道「洗碗機主要是去油」，不應該過度依賴，還是要在使用完後將碗盤拿出稍微刷洗。即便並非將所有洗碗工作交由洗碗機代理，但藉由它的幫助省去一些步驟，還是可以替家庭煮夫煮婦們節省不少時間。

你有什麼愛用的料理家電嗎？工欲善其事，必先利其器，好用的家電不但為我們提供了不同的料理方式，更能節省時間成本，分擔了我們在料理煮飯、善後環節的過程中的瑣事與辛勞！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「料理用家電」相關討論則數。

觀測期間：2024/04/16~2024/07/16，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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