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打造專屬夢想宅！各種「裝修風格」你選哪個？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
打造專屬夢想宅！各種「裝修風格」你選哪個？ 圖片來源/Unsplash
打造專屬夢想宅！各種「裝修風格」你選哪個？ 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「裝修風格」話題的網路聲量表現，帶您了解討論度最高的6種裝修風格排行。

為了在壓力滿滿的快節奏生活中，擁有一個獨屬自己的「小小天堂」，許多人在買房置產後，還喜歡精心布置生活的空間，讓回家也成為一件充滿儀式感的事情，但每個人都有不同的品味，以下六種裝修風格中，你喜歡哪一種呢？

「極簡風」化繁為簡超耐看　「工業風」不完美元素更顯魅力

▲ 網友熱議TOP6裝修風格 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6裝修風格 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「裝修風格」的話題討論，可以發現「極簡風」在社群討論區上廣受熱議。極簡風屬於一種化繁為簡的實用主義裝潢風格，並多以黑白色再搭配自然色，使用能讓視覺紓壓的低彩度色調。便有網友表示「（極簡風)以原木色 + 淡色去規劃，是一個很百搭、不太會失敗的配色」。

而同樣重視簡約、清爽的「北歐風」，也受到不少網友的歡迎，認為北歐風崇尚的開放式設計與自然採光能凸顯溫馨、舒適的氛圍，提到「不僅讓空間更加開闊，也營造出連貫的居家氛圍，讓家中每一個角落都充滿活力與溫馨感」。

而仿造工廠、倉庫氛圍的「工業風」也是網友討論焦點之一。近來有不少餐飲業者以工業風裝潢吸引民眾慕名而來，留言提及「廢墟加工業風的咖啡店好酷」、「工業風就是這麼吸引人」等，或表示如水泥牆、管線外露、斑駁牆面等看似不完美的設計，反而更能彰顯工業風的獨特魅力。

另外講究線條、材質搭配的「現代風」也讓網友直呼「弧型讓動線及視覺效果沒那麼壓迫」，透過線條勾勒，不僅提高時尚質感，更顯俐落大器不繁複；至於能重回過往美好的「懷舊復古風」亦獲得部分民眾的青睞，驚嘆道「時間在這裡彷彿停格一樣」，甚至有網友想要買老宅來裝修以供自住，大讚「這種老宅整理一下很可愛」，引來不少網友參與討論。

你喜歡什麼樣的裝修風格呢？當你被眾多選擇弄得暈頭轉向時，不妨參考網友們的建議，從各方面來思考房屋的功能是否吻合自己的生活習慣、喜好，希望大家都能找到自己的「夢想家」。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「裝修風格」相關討論則數。

觀測期間：2024/04/09~2024/07/09，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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▲ 網友熱議TOP6裝修風格 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
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