防兒童疾病 衛福部提供免費預防保健、兒童發展篩檢

許多孩童先天性疾病，並無明顯病徵，必須藉由篩檢等方式揪出問題，提早治療。衛福部國健署提供7歲以下兒童，7次預防保健服務與衛教指導，並於7月1日起新增未滿7歲兒童6次兒童發展篩檢服務。衛福部國健署長吳昭軍表示，為孩童健康，兒童健檢、發展篩檢不可少，民眾可參考兒童健康手冊，了解檢查時機。

馬偕醫院新生兒科主治醫師張瑞幸表示，自己曾收治一位2個月大嬰兒，在利用預防保健服務時發現異狀，病童瞳孔在光源下呈現白色，轉診至眼科進一步檢查，發現是先天眼球內部發育異常；另一位約1歲3個月的孩童，進行預防接種時，被摸到肝臟腫大，經超音波等檢測，發現是肝母細胞瘤，因及早發現進行治療，預後良好。

衛福部國健署婦幼健康組簡技林真夙表示，兒童出生後由醫療院所發給的兒童健康手冊中，明列預防保健補助時程及建議使用年齡與檢查項目，並依專家建議，列出不同年齡階段常見或必須特別關注的生長發育及健康問題，透過醫師診察評估，瞭解兒童成長與健康狀態，及早發現潛在的健康問題、及早介入。

林真夙建議，家長可以留意住家附近的醫院診所是否有提供兒童預防保健服務，透過國健署網站兒童健康手冊專區，或上健保署網站，由首頁「健保服務」選項進入「健保醫療服務」，點選「院所查詢」選項至「健保特約醫事機構查詢」，於右下角點選進階查詢後，至「預防保健服務項目」欄位選取「兒童預防保健」，即可查詢兒童預防保健特約院所。

吳昭軍表示，除提供未滿7歲兒童7次兒童預防保健服務，自今年7月1日起新增未滿7歲兒童6次兒童發展篩檢服務，每階段可各接受1次政府補助的篩檢服務，亦可配合兒童預防保健服務執行，幫助家長瞭解孩子的健康及發展狀況，如發現異常，可盡早轉介專科醫師做進一步診療，讓孩子健康成長。