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07:35規模6.3地震參數更新 氣象署更正：為花蓮0403餘震
今天上午7時35分台灣東部海域發生芮氏規模6.3地震，最大震度4級。中央氣象署原先研判為獨立事件，稍早進一步更新表示，將此地震以完整地震觀測資料處理後，深度由原9.7公里更新為19.36公里，位置則較原先略往西移動，由於地震參數的更新調整，將此地震納入0403花蓮地震餘震序列。
氣象署表示，今天上午7時35分於花蓮縣外海發生規模6.3地震，受到大眾高度關注，依地震測報作業，第一時間為了防災需求，會以近震央少數測站自動化提供強震即時警報資訊（地震預警、國家級警報），再來則是利用有限地震觀測站資料，快速製作成地震報告供大眾參考。
氣象署指出，為進一步確認此地震位置與0403花蓮地震關聯性，氣象署將此地震以完整地震觀測資料處理後，深度由原9.7公里更新為19.36公里，位置則較原北緯23.74,東經121.82，略西移至北緯23.78,東經121.71，由於地震參數的更新調整，該地震納入0403花蓮地震餘震序列。
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