快訊

07:35規模6.3地震參數更新 氣象署更正：為花蓮0403餘震

中元普渡拜飲料別再戳洞！7歲兒教插香新招 爸：活36年沒想到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

07:35規模6.3地震參數更新 氣象署更正：為花蓮0403餘震

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天上午7時35分，在花蓮縣政府東南方34.2公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.3地震，地震深度9.7公里。圖／中央氣象署提供
今天上午7時35分，在花蓮縣政府東南方34.2公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.3地震，地震深度9.7公里。圖／中央氣象署提供

今天上午7時35分台灣東部海域發生芮氏規模6.3地震，最大震度4級。中央氣象署原先研判為獨立事件，稍早進一步更新表示，將此地震以完整地震觀測資料處理後，深度由原9.7公里更新為19.36公里，位置則較原先略往西移動，由於地震參數的更新調整，將此地震納入0403花蓮地震餘震序列。

氣象署表示，今天上午7時35分於花蓮縣外海發生規模6.3地震，受到大眾高度關注，依地震測報作業，第一時間為了防災需求，會以近震央少數測站自動化提供強震即時警報資訊（地震預警、國家級警報），再來則是利用有限地震觀測站資料，快速製作成地震報告供大眾參考。

氣象署指出，為進一步確認此地震位置與0403花蓮地震關聯性，氣象署將此地震以完整地震觀測資料處理後，深度由原9.7公里更新為19.36公里，位置則較原北緯23.74,東經121.82，略西移至北緯23.78,東經121.71，由於地震參數的更新調整，該地震納入0403花蓮地震餘震序列。

0403地震至今累積餘震數量。圖/氣象署提供
0403地震至今累積餘震數量。圖/氣象署提供

地震 氣象署

延伸閱讀

KIMIKO地震「穿半透明蕾絲睡衣」衝大門口 曝創業後反應大不同

東部海域地震 花蓮鏡頭君震歪、海上古道邊坡坍方

每人1千沒起色…颱風地震夾擊花蓮觀光低迷 地方盼交部加碼補助

桃園總被地震國家級警報放棄？網熱議有1優勢 粉專籲氣象署別再遺漏

相關新聞

07:35規模6.3地震參數更新 氣象署更正：為花蓮0403餘震

今天上午7時35分台灣東部海域發生芮氏規模6.3地震，最大震度4級。中央氣象署原先研判為獨立事件，稍早進一步更新表示，將...

雨彈升級轟全台！19縣市豪大雨狂炸至晚間 2地慎防大雷雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天嘉義縣地區及新竹縣、苗栗縣、雲林縣山區有局部大雨或豪雨，台灣各地...

非洲以外第1國！瑞典發現M痘新變異株 疾管署發醫界通函

近期國內外M痘（舊稱：猴痘）都在升溫，世界衛生組織2度宣布為「國際關注公共衛生緊急事件」，瑞典也成為非洲以外首個出現新突...

影／花蓮震不停 海上古道邊坡坍方土石崩落畫面曝光

花蓮縣豐濱鄉親不知子海上古道是鄉內熱門景點，0403地震後入口處坍方，這兩天地震後連續餘震，古道入口再因坍方被掩埋，公所...

少女搭公車遺失錢包身無分文 美麗奇蹟接連上演

台灣最美的風景果然是人！有一名17歲少女日前不小心將生活費遺落在公車上，下車後才發現只剩手機，身無分文，連已經沒錢的悠遊卡要儲值也無法。 少女趕緊聯絡剛剛搭乘307公車所屬的臺北客運公司，客運公司告

「最低工資法」今年元月上路 首次最低工資審議會9月4日登場

「最低工資法」今年元月上路，首次的最低工資審議會將於9月4日登場。勞動部長何佩珊日前受訪曾說，過去基本工資調幅約3%到4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。