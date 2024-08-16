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雨彈升級轟全台！19縣市豪大雨狂炸至晚間 2地慎防大雷雨
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天嘉義縣地區及新竹縣、苗栗縣、雲林縣山區有局部大雨或豪雨，台灣各地有局部大雨發生的機率，預計持續至晚間，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
氣象署表示，豪雨範圍包括新竹縣山區、苗栗縣山區、雲林縣山區、嘉義縣；大雨包括基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島。
另外，氣象署也針對雲林縣、台南市發布大雷雨即時訊息，預計分別持續至16時15分、17時，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
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