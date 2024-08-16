雨彈升級轟全台！19縣市豪大雨狂炸至晚間 2地慎防大雷雨

台灣最美的風景果然是人！有一名17歲少女日前不小心將生活費遺落在公車上，下車後才發現只剩手機，身無分文，連已經沒錢的悠遊卡要儲值也無法。 少女趕緊聯絡剛剛搭乘307公車所屬的臺北客運公司，客運公司告

2024-08-16 16:45