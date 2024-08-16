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少女搭公車遺失錢包身無分文 美麗奇蹟接連上演

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為當天計程車，當事人拍攝並提供
照片為當天計程車，當事人拍攝並提供

台灣最美的風景果然是人！有一名17歲少女日前不小心將生活費遺落在公車上，下車後才發現只剩手機，身無分文，連已經沒錢的悠遊卡要儲值也無法。

少女趕緊聯絡剛剛搭乘307公車所屬的臺北客運公司，客運公司告知找到後會通知，但是少女其實不抱太大期望，因為她遺失在公車座椅上的現金700多元，只是用透明夾鏈袋裝起來，一眼就可以看出是鈔票及零錢，裡面也沒有任何身分識別資料。

平常出門都搭公車的少女只好忍痛搭計程車先回家，上車前還特別先跟計程車司機道歉說她的錢遺失了，身上沒錢，要回到家了才能拿錢。

沒想到計程車開到後，少女再一次請司機稍等一下，司機卻說妳的錢掉了很可憐，下次如果有遇到再給就好了。少女心想，下一次怎麼可能這麼巧還會遇到？這根本就是不收錢了。

到了晚上，臺北客運公司聯絡當時人在台北的少女，說錢包大約晚上九點會送回藝文一街的臺北客運板橋前站。少女拿回透明夾鏈袋之後發現錢都還在，居然沒有任何其他乘客把錢拿走！

這名少女是在2024年8月14日大約下午兩點搭乘307公車到府中站時發現遺失錢包。少女說她真的覺得非常感動，衷心感謝當天的計程車司機、公車上沒有拿走錢包的乘客、公車司機與客運員工們，這些人的善良，讓她親身體會台灣最美的風景就是人。

聚傳媒

計程車司機 零錢

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