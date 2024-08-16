UAV導入邊坡科技巡檢 東部3路段以落石彈跳分析防災

0403地震、凱米颱風接連重創蘇花路廊，交通部公路局表示，因應極端氣候檢討邊坡維護管理機制，利用UAV導入邊坡科技巡檢制度，及早進行落石防護設計，0403地震後，利用此系統於台9線148.7K、158.3K、158.6K等3處鐵公路聯防處進行落石彈跳分析，設置防落石網。

公路局轄管邊坡共有1753處，其中A級達危險有316處、B級未達危險但需關注有51處、C+級為A級修復完又發現上面有開發可能致災有20處、C級為5年內曾發生災害有567處、D級有799處。

公路局表示，2014年開始建立邊坡管理制度並納入養護手冊管理，2016年利用UAV導入邊坡科技巡檢制度，經委外UAV空拍操作訓練後，現已有70位飛手且可自辦3D數位建模，可用於巡檢勘災、分析交通流量達交通管理、橋樑檢測等，其中在邊坡災害可初步判釋，取得邊坡高度、坡度資訊，有利後續規劃設計全盤了解。

公路局指出，由於落石位置常位於高陡人力無法到達處，運用UAV升空探查建3D點雲模型，能找出落石來源位置進行彈跳分析，採用落石防護網工程進行保護。像是今年0403地震後，就針對台9線148.7K、158.3K、158.6K等3處進行落石路徑預測，新增防落石網。

公路局指出，3D建模巡檢曾應用於台7線北橫公路32.5k邊坡，經多日觀察後發現異狀，辦理提前封路防止大規模崩塌人車傷亡，而台8線中橫公路在0403辦理預警性封路後，封路期間邊坡坍滑致災率達90%，預警封路確實有其成效。

在邊坡災害預防部份，公路局進一步指出，過去有許多坡頂違法開發肇致邊坡坍滑的案例，2018年應用於坡頂路權外巡檢，辦理UAV建模崩塌變異分析，其中在台18線38.6k路段上邊坡發現違法開發，依法查報坡頂不當開發。

公路局也說，雖然現在有研議導入衛星影像導入監視，但邊坡上方樹欉密集，可能有拍攝死角，僅能以大範圍廣義監測，現階段仍是以UAV搭配光達為主。