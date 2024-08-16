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非洲以外第1國！瑞典發現M痘新變異株 疾管署發醫界通函

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，目前評估不需要調升瑞典的旅遊疫情警戒。本報資料照片
疾管署發言人羅一鈞表示，目前評估不需要調升瑞典的旅遊疫情警戒。本報資料照片

近期國內外M痘（舊稱：猴痘）都在升溫，世界衛生組織2度宣布為「國際關注公共衛生緊急事件」，瑞典也成為非洲以外首個出現新突變M痘國家。疾管署發言人羅一鈞表示，今發布醫界通函，也與民間團體開會，請他們幫忙透過網路宣傳。另，目前評估不需要調升瑞典的旅遊疫情警戒。

非洲區的M痘疫情在5月明顯上升，其中疫情以剛果民主共和國為主，今年報告病例數已逾1萬5600例、537例死亡。傳播主因是因為新變異株「Ib型病毒」傳染力跟致死率都比原本變異株更強，增加約18倍，並且透過性行為和家庭接觸傳播，感染者多為年輕成人和兒童。我國今年有累積40例病例，包含3例境外案例，疾管署預估8月疫情將比7月更嚴重。

羅一鈞說，瑞典今日也檢出Ib型，為非洲國家外檢出首例，目前世界衛生組織評估地理位置、經濟活動密切，歐洲可能會有更多國家發生病例。目前評估瑞典病例為境外移入，不需要調整旅遊疫情警戒，維持「第一級：注意（Watch）」。

今日疾管署與民間團體座談會加強社群宣導，希望相關團體透過網路社群力量，接觸傳統管道無法觸及群眾。羅一鈞說，下周四也會召開專家會議，並依專家建議研議強化M痘防治策略及調整疫苗接種對象。

另一方面，疾管署今日也發致醫界通函，提醒醫界診療病人時若發現符合「M痘」通報定義，包含皮膚病灶，如皮疹、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，或是病人出現有發燒大於等於38°C、畏寒、寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大等症狀，臨床醫師無法以其他已知病因解釋，請於24小時內至「傳染病通報系統（NIDRS）」進行通報，並採集檢體送驗。

自2022年6月23日我國將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診399例病例，分別為377例本土及22例境外移入，其中今年累計40例，分別為37例本土及3例境外，目前尚未有感染M痘Ib型病毒個案，惟須留意境外移入個案造成國內傳染風險。

目前國內已儲備足夠M痘疫苗與口服抗病毒藥物，疫苗庫存約2萬瓶，年底將再進貨1萬瓶，約可提供7至8萬人次M痘疫苗接種，另口服抗病毒藥物尚有約440人份。

疫情 疫苗 疾管署

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