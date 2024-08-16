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上周行人死亡創7月以來新高 交通部：車輛未停讓為主

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
南投草屯太平路二段與育英街路口7月1日起展開科技執法，加強取締闖紅燈、不停讓行人。本報資料照
南投草屯太平路二段與育英街路口7月1日起展開科技執法，加強取締闖紅燈、不停讓行人。本報資料照

交通部今公布8月3日至9日交通事故24小時死亡資料，整體死亡27人，其中行人死亡6人，為7月逐周公布以來新高，交通部分析，上周行人死亡較多，主要還是車輛未停讓行人。若以縣市來看，整體死亡最多為新北市、桃園市各4人；行人死亡最多為台中市、台南市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及花蓮縣各1人。

交通部表示，今年截至8月9日累計交通事故24小時死亡1003人，較去年同期減少97人，減幅8.8%；行人死亡125人，較去年同期減少5人，減幅為3.8%。整體死亡最多前4名為桃園市104人、新北市90人、台南市89人、屏東縣89人；行人死亡最多前4名為桃園市16人、台中市13人、高雄市12人、台南市11人。

上周事故從碰撞型態來看，交通部分析，車與車的事故中，路口交岔撞4人、側撞4人、追撞2人、對撞1人、同向擦撞1人、撞路邊停車1人；車輛自撞中，撞電桿2人、撞山壁、撞路桿、撞橋梁、撞建築物、路上、衝出路外各1人；行人死亡中，穿越道路中2人、同向通行2人、其他2人。

交通部指出，原先行人死亡截至7月較去年同期下降，但上周又反增，其中有發現台東縣行人死亡有較明顯增加。每月已請各地方政府設定交通事故下降目標值，未達標者已發文通知改善。另也呼籲，駕駛左轉不搶快，要行至路口中心處再轉彎，避免切西瓜。

交通部也說，8月8日至14日通報工程改善件數新增51件，已完成21件；累計今年截至8月14日已通報成案513件，完成365件。

交通事故 交通部 行人

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