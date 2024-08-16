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車禍手指骨折2個月才就醫恢復困難 外固定器成妙招

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭36歲女子車禍後左手食指骨折，因較晚就醫關節僵硬、肌腱沾黏，醫師建議使用較新的外固定器，可以在術後提早復健。圖／羅東博愛醫院提供
宜蘭36歲女子車禍後左手食指骨折，因較晚就醫關節僵硬、肌腱沾黏，醫師建議使用較新的外固定器，可以在術後提早復健。圖／羅東博愛醫院提供

宜蘭36歲的上班族女性阿惠（化名）今年初發生車禍，左手指疼痛，不影響生活沒有就醫，過了2個月實在受不了，到羅東博愛醫院門診，才發現左手指骨折。長時間骨折已造成關節僵硬、沾黏，術後恢復不易，醫師使用較新的外固定器，術後就可以小幅度復健，目前阿惠已經可以正常抓握。

羅東博愛醫院表示，月前阿惠到骨科就診，表示2個月前曾遭遇車禍，傷到左手食指，當下覺得不算太痛，就沒有就醫，但2個月來持續疼痛，使用手機、電腦都受到影響。經過X光檢查，才發現阿惠的左食指中段指骨骨折，關節面損傷，近端指間關節半脫位。

醫師宋卓俍認為，骨折時間拖到1、2個月，阿惠的食指關節已經有些僵硬，關節內也有肌腱沾黏，如果採取傳統的術後植入骨釘做內部固定，等到骨折完全癒合再復建，勢必讓僵硬與關節沾黏的問題更嚴重，與病人討論後，決定採用較新式的「Suzuki牽引式外固定器」。

宋卓俍說，這種外固定器是由日本學者發明，使用的醫用鋼線也是健保材料。手術分為2部分，第一部分是關節復位與修復，第二部分就是用鋼線與橡皮製的彈性帶組成外部固定器，被固定的食指仍可以小幅度活動，在穩定的狀況下彎曲伸直，提前復健。

阿惠完成手術後1個月拆除固定器，目前食指已經可以90度彎曲與稍微伸直，也沒有疼痛感，可以正常抓握、使用。宋卓俍指出，手指屬於小關節，耐受性較高，部分患者受傷後可以忍受沒有馬上就醫，可能導致癒合不良，建議有受傷或疼痛狀況都先就醫檢查。

羅東博愛醫院骨科醫師宋卓俍表示，部分民眾手指受傷後覺得是小傷沒有馬上就醫，可能造成更大麻煩，建議有狀況先到門診檢查。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院骨科醫師宋卓俍表示，部分民眾手指受傷後覺得是小傷沒有馬上就醫，可能造成更大麻煩，建議有狀況先到門診檢查。圖／羅東博愛醫院提供

復健 醫師 骨折

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