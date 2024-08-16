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來台觀光人次攀升 觀光署邀請圭賢擔任代言人

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部觀光署署長周永暉致贈喔熊頸枕玩偶給韓國市場台灣觀光代言人圭賢。（觀光署提供）
交通部觀光署署長周永暉致贈喔熊頸枕玩偶給韓國市場台灣觀光代言人圭賢。（觀光署提供）

為持續衝刺韓國訪台旅客人次，交通部觀光署於16日公布全新韓國市場台灣觀光代言人，邀請由作為Super Junior成員活動在台韓兩地都享有高人氣的韓星圭賢，擔任韓國市場台灣觀光代言人，親手從交通部觀光署國際組長黃易成手中接下台灣觀光代言人委任書，同時交通部觀光署長周永暉也親贈喔熊頸枕玩偶，圭賢的圈粉魅力即將在韓國發威。

近年來，韓國吹起「台灣瘋」，台灣獨有的美景及美食深獲韓國旅客的喜愛，依據交通部觀光署統計，截至今年5月來台韓國旅客人數已突破45萬人次，位居來台的第三大客源國，哈台儼然形成韓國海外旅遊新風潮，獨特「台灣感性」氛圍更登上韓國論壇熱門關鍵字。

新年度韓國市場台灣觀光代言人-圭賢與台灣連結性十足，除於今年已造訪台灣多次，亦透過拍攝Vlog介紹台灣之美，15日抵台後，即馬不停蹄展開宣傳影片拍攝行程、品嚐台灣美食、體驗特色文化與探訪在地景點。

圭賢開心地表示：「很感謝台灣觀光署的邀請，十分榮幸能擔任韓國市場的台灣觀光代言人，一直以來都很喜歡台灣，接下來一定會努力地宣傳台灣觀光，讓更多韓國朋友們認識台灣，一起體驗台灣之美。」，而圭賢不只以偶像魅力擄獲全球粉絲的心，他擁有優美、柔情的聲線更讓無數粉絲原地融化，專屬圭賢的抒情感性特質必定也能完美詮釋並推廣今年韓國市場宣傳主題「浪漫就在你身邊」的台式浪漫潮流。

圭賢本次來台前已在韓國為推廣台灣觀光做足準備，記者會上充分展現對台灣的熱愛之情，不只大玩「台灣觀光大會考」，秀出令人驚豔的台灣觀光知識，更大口品嚐台灣特色美食，完成來台必嚐的美食清單；而交通部觀光署特別邀請「喔熊組長」擔任一日柑仔店店長，準備了極具台灣味的「戳戳樂」遊戲，現場由圭賢抽出題目並成功挑戰會考活動後即可品嚐台灣各式特色美食。圭賢在記者會上意猶未盡地約定必會再訪台灣，探索全台各地獨特的美景，期待透過自己的視角將台灣之美介紹給更多韓國民眾。

周永暉表示，台韓之間地理距離相近，台灣所擁有的豐富觀光資源及濃厚的人情味非常值得韓國旅客造訪體驗，期待未來能透過圭賢的高人氣與影響力讓韓國民眾愛上台灣，吸引韓國民眾親自踏上這塊土地，感受台灣的迷人之處；也期待透過在韓國市場的整體行銷宣傳，深化台韓旅客交流與觀光發展。

圭賢 觀光

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