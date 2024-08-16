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東部海域地震 花蓮鏡頭君震歪、海上古道邊坡坍方

中央社／ 花蓮縣16日電

花蓮東部海域今天發生多起地震，最大規模6.3，台11線東海岸即時影像「鏡頭君」被震歪；親不知子海上古道邊坡坍方，古道入口被掩埋，所幸景區已管制，沒有人員受傷。

上午7時35分地震發生，位於台11線上大石鼻山的即時影像「鏡頭君」不敵搖晃，鏡頭在一陣劇烈搖晃中震歪向下。

東部海岸國家風景區管理處長林維玲接受中央社記者採訪表示，幸好僅是水平歪掉，通訊跟電力都正常，遠端控制後已經恢復正常視角。

台11線的熱門景點親不知子海上古道，因0403強震後受損封閉，今天上午9時許一起餘震，造成邊坡再度崩塌，掩埋古道入口處。

豐濱鄉長邱福順說，海上古道在0403後就震損封閉，只開放停車場跟廁所，原本崩塌區域已經完成落石清除，今天上午9時一起餘震後古道上邊坡又發生土石崩落，造成古道入口處再次掩埋。

豐濱鄉公所指出，親不知子海上古道開放後，平均每年吸引20萬人次到訪，是當地重要景點，強震受損後，有進行地質鑽探，正在爭取修復預算，希望可以盡快恢復景區開放。

強震 景點 餘震

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