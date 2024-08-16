首次國道休息站餐飲稽查出爐 石碇、中壢、東山名店不合格

許多民眾需要長途駕駛時，都會在國道服務區休息、用餐，衛福部食藥署今天公布首次稽查結果，其中2件和標註有關，摩斯雞塊未於外包裝標示並加註「僅供熟食」等醒語，中壢服務區則有滷味使用重組豬肉，卻未標註；東山服務區的翰林茶棧的綠茶，則是腸桿菌科含量超標。

食藥署今年首度聯合各地方政府衛生局，執行「113年國道服務區餐飲業稽查專案」，查核159家業者，期中3件不合格，不合格率約1.88%，共裁罰21萬元。

副署長林金富說，其中1件現場供應飲品未符合食品中微生物衛生標準，是東山服務區的翰林茶棧的綠茶，腸桿菌科含量每毫升83菌落形成單位（CFU），超出規定上限的10CFU標準，由台南市衛生局依違反食安法第17條裁處3萬元。

另有2件屬於重組肉產品未符合規定，其中石碇國道服務區的摩斯漢堡，則是雞塊位在外包裝標示或加註「僅供熟食」或「熟食供應」等同字義醒語。

林金富說，雞塊屬於重組肉，一定要標示僅供熟食，由新北市衛生局裁罰上游原料廠商「魔術食品工業股份有限公司」15萬元；中壢服務區的田媽媽滷味，則是未在菜單標示現場使用豬肉片為重組肉，由桃園市衛生局裁罰3萬元。

至於食品良好衛生規範（GHP）準則查核結果，食品從業人員未有健康檢查、食品添加物未落實專人、專櫃、專冊管理等缺失，經地方政府衛生局要求限期改正，均複查合格。

食藥署呼籲，食品業者應遵守食安法相關規定並落實自主管理，以確保食品衛生安全，如查獲產品標示違反食安法第22條或第25條，依同法第47條分別可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；另查獲食品不符食品中微生物衛生標準，經命限期改正而複查仍不符規定者涉違反食安法第17條規定，可依同法第48條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。