快訊

罷免謝國樑成案！中選會決議10月13日舉行投票

直播／奧運英雄大遊行登場！出席名單、路線一次看

台股會V轉嗎？ 法人曝四大觀察點：看後續表現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首次國道休息站餐飲稽查出爐 石碇、中壢、東山名店不合格

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署今年首度聯合各地方政府衛生局，執行「113年國道服務區餐飲業稽查專案」。示意圖，本報資料照片
食藥署今年首度聯合各地方政府衛生局，執行「113年國道服務區餐飲業稽查專案」。示意圖，本報資料照片

許多民眾需要長途駕駛時，都會在國道服務區休息、用餐，衛福部食藥署今天公布首次稽查結果，其中2件和標註有關，摩斯雞塊未於外包裝標示並加註「僅供熟食」等醒語，中壢服務區則有滷味使用重組豬肉，卻未標註；東山服務區的翰林茶棧的綠茶，則是腸桿菌科含量超標。

食藥署今年首度聯合各地方政府衛生局，執行「113年國道服務區餐飲業稽查專案」，查核159家業者，期中3件不合格，不合格率約1.88%，共裁罰21萬元。

副署長林金富說，其中1件現場供應飲品未符合食品中微生物衛生標準，是東山服務區的翰林茶棧的綠茶，腸桿菌科含量每毫升83菌落形成單位（CFU），超出規定上限的10CFU標準，由台南市衛生局依違反食安法第17條裁處3萬元。

另有2件屬於重組肉產品未符合規定，其中石碇國道服務區的摩斯漢堡，則是雞塊位在外包裝標示或加註「僅供熟食」或「熟食供應」等同字義醒語。

林金富說，雞塊屬於重組肉，一定要標示僅供熟食，由新北市衛生局裁罰上游原料廠商「魔術食品工業股份有限公司」15萬元；中壢服務區的田媽媽滷味，則是未在菜單標示現場使用豬肉片為重組肉，由桃園市衛生局裁罰3萬元。

至於食品良好衛生規範（GHP）準則查核結果，食品從業人員未有健康檢查、食品添加物未落實專人、專櫃、專冊管理等缺失，經地方政府衛生局要求限期改正，均複查合格。

食藥署呼籲，食品業者應遵守食安法相關規定並落實自主管理，以確保食品衛生安全，如查獲產品標示違反食安法第22條或第25條，依同法第47條分別可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；另查獲食品不符食品中微生物衛生標準，經命限期改正而複查仍不符規定者涉違反食安法第17條規定，可依同法第48條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

中壢服務區的田媽媽滷味，未在菜單標示現場使用豬肉片為重組肉。圖／食藥署提供
中壢服務區的田媽媽滷味，未在菜單標示現場使用豬肉片為重組肉。圖／食藥署提供
石碇服務區的摩斯雞塊，未於外包裝標示並加註「僅供熟食」等醒語。圖／食藥署提供
石碇服務區的摩斯雞塊，未於外包裝標示並加註「僅供熟食」等醒語。圖／食藥署提供

國道 衛生局 豬肉 食安

延伸閱讀

2男租處成「喪屍煙彈」製毒工廠 桃檢起出逾25萬元成品

林楚茵列柯文哲夫妻6大罪 「 犯罪鴛鴦 帳目不清卸責屬下」

金門前議員涉詐領助理費遭檢方起訴 陳滄江：問心無愧

太可惡！汐止多隻貓咪遭殘忍虐殺丟路邊 警方動保處緊急追緝

相關新聞

雨彈升級全台豪大雨！ 新竹縣國家級警報響 五峰鄉淹水1級警戒

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天新竹縣及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，各地有局部大雨發生的...

橫山、尖石「山區暴雨」國家級警報響 大雷雨突襲竹苗

新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉發生山區暴雨，中央氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午3時27分...

兒房間冷氣「1個月沒關」！她怕電費爆 網曝1期繳1千多關鍵：保持恆溫

天氣炎熱時，不少民眾想開一整天冷氣又擔心電費過高。一名媽媽發現兒子房間的冷氣已經一個月沒關，還在繼續吹，擔心這兩個月的電費會爆表，對此有網友回應，若使用變頻冷氣，讓室內保持恆溫...

上周行人死亡創7月以來新高 交通部：車輛未停讓為主

交通部今公布8月3日至9日交通事故24小時死亡資料，整體死亡27人，其中行人死亡6人，為7月逐周公布以來新高，交通部分析...

獨／iPhone 15「入手甜甜價」搶優惠！這款便宜7710元 它1個月再降1700元

果粉們在等新的蘋果（Apple）手機iPhone 16系列還是期待iPhone 15系列降價呢？有通訊行向聯合新聞網《科技玩家》表示，雖然iPhone 15系列整體來說還是處在降價狀態，但有幾款型號的降幅在1個月後不降反升，貴了1400元，在購買時還是要好好比價。

車禍手指骨折2個月才就醫恢復困難 外固定器成妙招

宜蘭36歲的上班族女性阿惠（化名）今年初發生車禍，左手指疼痛，不影響生活沒有就醫，過了2個月實在受不了，到羅東博愛醫院門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。