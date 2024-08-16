雨彈升級全台豪大雨！ 新竹縣國家級警報響 五峰鄉淹水1級警戒

天氣炎熱時，不少民眾想開一整天冷氣又擔心電費過高。一名媽媽發現兒子房間的冷氣已經一個月沒關，還在繼續吹，擔心這兩個月的電費會爆表，對此有網友回應，若使用變頻冷氣，讓室內保持恆溫...

2024-08-16 13:40