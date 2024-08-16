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雨彈升級全台豪大雨！ 新竹縣國家級警報響 五峰鄉淹水1級警戒

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署發布豪雨特報，今天新竹縣及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，各地有局部大雨發生的機率。本報資料照片
中央氣象署發布豪雨特報，今天新竹縣及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，各地有局部大雨發生的機率。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天新竹縣及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，各地有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。影響時間至晚上。

豪雨：新竹縣山區、苗栗縣山區。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

根據經濟部水利署防災資訊網，新竹縣淹水1級警戒為五峰鄉。

氣象署針對新竹縣大雷雨發布災防告警訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。

大雨特報 新竹 淹水 豪雨

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