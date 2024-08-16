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福爾摩沙藝博會 將一窺日本九州派神祕面紗

中央社／ 台北16日電

將「藝術源自生活」口號落為現實，或將生活變成藝術，日本藝術團體「九州派」自二戰後興起，2024 ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會將有特展展出其作品，相映同時期台灣藝術作品

福爾摩沙國際藝術博覽會總監張學孔透過新聞稿表示，首次登台亮相的日本九州派特展，將搭配同樣在1950年代興起的台灣五月與東方畫會藝術大師之作，讓人一窺戰後1950年代於亞洲兩地風起雲湧的前衛藝術表現。

張學孔分享，九州派於戰後1950年代發軔，其成員在未受正統美術教育之下，綻放獨樹一格的奔放異彩，相較過往披著神祕面紗，九州派其歷史地位在近年越來越受到日本藝界的重視。

九州派成形於日本福岡，在成員大多未接受傳統藝術教育下，作品是成員傳達「藝術」定義的方式，如媒材常運用廢木、瀝青等生活常見物品，傳達作品效果與感染力。

除九州派特展外，此次福爾摩沙國際藝術博覽會也推出「偽裝的感光體」影像藝術特展，邀請策展人羅禾淋策展，集結國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所學生作品展出。

ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會8月30日起將於誠品行旅舉行至9月1日。

日本 藝術作品

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