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中秋返鄉！ 台鐵8月17日開放花東實名制列車訂票

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中秋假期將至，台鐵公司16日零時起，開放2024年中秋假期(9月13日至9月18日)全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成6萬8,454筆、10萬2,616張訂票。

台鐵公司指出，旅客完成訂票後，請務必於2日內(含訂票當日)至本公司各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未付款之車票，將於8月18日上午9時重新釋出。

截至今日上午9時車票預訂概況如下：

東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

9月13日18-20時間長途自強號尚餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位。

(二)台東、花蓮往台北方向

9月15日至17日長途自強號各時段尚有餘位。

西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

9月13日17時以後長途自強號僅餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位。

(二)高雄往台北方向

9月15日上午9時以後長途自強號尚餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位。

南迴線車票預訂概況：

高雄往台東方向、台東往高雄方向

9月13日至15日長途各時段自強號均尚有餘位。

另9月13、17日加開實名制列車，將於8月17日（星期六）零時起開放身分證U、V及設籍花東縣民及上開兩者之配偶與直系血親一親等之民眾預訂車票。

台東 台鐵 自強號

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