橫山、尖石「山區暴雨」國家級警報響 大雷雨突襲竹苗
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天各地有局部大雨發生的機率。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。
新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉發生山區暴雨，中央氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午3時27分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域為新竹縣、苗栗縣，持續至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。
大雷雨即時訊息示警區域：新竹縣竹東鎮、關西鎮、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉，苗栗縣南庄鄉、三灣鄉、泰安鄉。
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