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國健署稱禁加味菸不能用聞的 拒菸聯盟：食藥署就可以開罰

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣拒菸聯盟今天舉行記者會，專家認為，食藥署可開罰食品異常氣味或風味，國健署態度卻說不能以口味禁止加味菸，「不知道究竟在怕什麼？」記者林琮恩／攝影
台灣拒菸聯盟今天舉行記者會，專家認為，食藥署可開罰食品異常氣味或風味，國健署態度卻說不能以口味禁止加味菸，「不知道究竟在怕什麼？」記者林琮恩／攝影

菸害防制法修法時，全面禁止加味菸是跨黨派共識。衛福部日前預告「菸品禁止使用之添加物」草案，將禁止4種口味，改為禁止27種添加物，挨批讓漏洞更大，國健署長吳昭軍稱「聞的無法開罰」，台灣拒菸聯盟今天表示，食藥署可開罰食品異常氣味或風味，國健署態度卻說不能以口味禁止加味菸，「不知道究竟在怕什麼？」

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，研究顯示，8成年輕人入門菸即是加味菸，政府要搶救年輕人，就要禁止加味菸，以口味禁止加味菸是國際趨勢，菸商向政府申請1200餘種添加物，政府只禁止27種，根本是「禁玫瑰、開放薔薇，相當離譜。」而食藥署可針對「食品異常氣味或風味」直接稽查開罰，國健署卻說「用聞的無法管」，態度令人質疑。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，菸害防制法協商時，禁止加味菸是朝野共識，衛福部先是只禁止花香、果香、巧克力、薄荷4種口味，被民間團體批評後，改為27種添加物，且每次公布到實施，都要等18個月，希望衛福部說明清楚，為何無法落實立法院的共識決議？

立法委員羅智強表示，菸害防制朝野立委站在同一陣線，要求衛福部禁止加味菸保護兒少，國健署只禁止27種成分，菸商若以其他成分合成各式風味，加入菸品，難道國健署只能追著成分修法？政府應拿出決心、做法，別再討價還價，否則令人懷疑，國健署是否受到菸商壓力。

加味菸以各式添加物，合成薄荷、花香等風味，讓菸草嗆鼻味不明顯，容易使兒少成癮。立法委員張雅琳表示，根據調查，每10名吸菸者，就有4人使用加味菸，國健署禁止27種成分，菸商仍會以各種成分調配，加味菸繼續在市面上橫行。

台灣癌症基金會副執行長表示，歐盟、美國均以聞得到、嚐得到為標準禁止加味菸，避免吸煙是癌症防治重點，加味菸沒有煙嗆味，青少年沒有戒心，容易因同儕鼓勵等情況，而陷入成癮危機，比一般口味菸品更危險，為了下一代健康，呼籲政府一定要落實全面禁止加味菸。

國健署副署長賈淑麗表示，要禁止口味或添加物應有更多科學論述作為基礎，且逐步擴大加味菸禁止項目是全球趨勢，國健署與歐美國家進行多次會議，了解科學上如何幫忙，法案預告期至10月7日止，各界如對於內容有疑慮，歡迎提出意見。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 氣味 禁菸 衛福部

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