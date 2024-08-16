每人1千沒起色…颱風地震夾擊花蓮觀光低迷 地方盼交部加碼補助

花蓮觀光接連受到地震、颱風重創，交通部祭出每人1000元的住宿補助仍不見起色，昨再宣布加碼，由原本每人一次，改為9月起至11月每月一人一次，交通部長李孟諺今天說「希望喜歡花蓮的旅客一來再來」，業者期待讓外界重拾到花蓮旅遊的信心。

交通部部務會議昨天移師到花蓮，部長李孟諺帶領3位次長等共50多人前來，會中拍板花蓮振興措施加碼，晚間也與地方觀光業界面對面，傾聽心聲。

花蓮振興旅遊方案6月上路，即使自由行每人住宿補助1000元，觀光依然不見起色，暑假旅遊旺季7月訂房率僅1成8，8月僅1成，和往年夏天7成5形成強烈對比。部務會議昨通過，自由行住宿優惠原1人限用1次，改採每月1人1次，並延長至11月底，即9月1日至11月30日，每人每月均可再申請1 次每房1000元花蓮住房補助。

團體旅遊部分，8月15日至9月30日，旅行業組團12人前往花蓮，累計加碼獎助，每家旅行業者可申請3團，第1團獎助金2萬元，第2團提高至2.5萬元、第3團3萬元；另國際團客赴花蓮，4至49人每團獎助3萬元、50以上每團5萬元。

李孟諺今天到花蓮文創園區參觀「幸福公路與客家主題巡展–打開台9線，你上線了嗎？」特展，也到市區觀光商圈新味醬油、百年傳奇參觀。他說，振興措施上路後一度把花蓮住房率提升到2成多，但上月颱風來襲鐵公路中斷，又有很多退房。現在道路恢復開始復甦，加碼補助希望強化國人到花蓮旅遊意願，喜歡花蓮的遊客一來再來。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，震後感受到各單位努力積極協助花蓮，不過振興措施上路後執行效率僅4分之1，顯示地震對花蓮觀光的影響遠超過預期。業者對於加碼補助樂觀看待，期待讓外界重拾旅遊信心，但這兩天接連發生近海地震，鐵公路延誤，還需要謹慎評估交通不穩定的影響，若觀光仍未見起色，希望著手評估對業者的營運補貼。