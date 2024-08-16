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新生兒呼吸窘迫免插管有新藥用 健保署放寬8藥物給付

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署醫審及藥材組長黃育文說，新生兒呼吸窘迫收載新藥，讓還在保溫箱的新生兒免於插管痛苦。記者李青縈／攝影
健保署醫審及藥材組長黃育文說，新生兒呼吸窘迫收載新藥，讓還在保溫箱的新生兒免於插管痛苦。記者李青縈／攝影

健保署宣布針對罕病病友、新生兒、異味性皮膚炎青少年、克隆氏症等脆弱族群放寬用藥規定，新增挹注藥費約24億元，預計可嘉惠2300多名病友，一共放寬8項藥物，陸續從今年7月開始上路。健保署醫審及藥材組長黃育文說，新生兒呼吸窘迫收載新藥，讓還在保溫箱的新生兒免於插管痛苦。

早產兒容易發生新生兒呼吸窘迫症候群，症狀包含呼吸急促、發紺，嚴重甚至可能死。黃育文表示，新生兒剛出生還待在保溫箱，為治療上述症狀新生兒得插管相當辛苦，新生兒科醫師呼籲放寬已久，此次收載新藥Curosurf，讓新生兒免於插管、減少痛苦。另外，健保也放寬未插管治療的新生兒病人，使用Surfactant，以期及早用藥，降低新生兒死亡率，兩項放寬受惠人數約千人，都在9月上路。

「脊髓性肌肉萎縮症」（SMA）是全世界死亡率最高的遺傳疾病，有3種藥物治療，分別為背針、口服藥物及基因治療。黃育文說，健保署放寬口服藥物跟背針的給付條件，取消運動功能評估，並擴大到18歲以下發病確診，同時當使用藥品出現治療不耐受反應後，可以轉換藥品治療一次。預估每人每年藥費約660萬元，約250名病人受惠，藥費新增19億元，已在8月上路。

另外，針對IL-36基因突變的全身性膿疱性乾癬尚無標靶治療藥物，雖然目前全球3個主要醫療科技評估（HTA）組織（英國、加拿大、澳洲）均未建議給付含spesolimab成分新藥，但健保署在7月透過暫時性支付方式納入支付，以期讓病人及早接受新藥治療，同時蒐集真實世界使用資料2年後評估成本效益決定是否常規支付。

黃育文指出，克隆氏症及潰瘍性結腸炎未受良好控制，長期併發症為上皮細胞異常增生及大腸癌，嚴重時會導致死亡，因此10月收載人類IgGl單株抗體，新藥risankizumab讓臨床醫師多一個選擇。7月起當克隆氏症及潰瘍性結腸炎病人，連續2次因生物製劑療程結束暫緩用藥而疾病復發，且第2次復發在藥效終止後3個月內發生，則可持續使用。

另外，健保署8月放寬中重度異位性皮膚炎的免疫製劑abrocitinib使用年齡，以經為18歲以上，現在放寬至年齡在12歲以上、未滿18歲的患者。

健保給付 健保署 新生兒 醫師

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