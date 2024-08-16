有感地震連續晃到不敢入睡 醫給4建議緩解焦慮

昨天傍晚至今天上午發生數起有感地震，不少人今天上午被國家警報吵醒，怕到不敢再睡。醫師說，這種狀況稱為「反應性失眠」，通常不會持續太久，不需要特別擔心，如果還是很焦慮，可以聽音樂，抱著讓自己有安全感的玩偶，或做腹式呼吸與正念訓練等，不過也要避免太集中注意力在腹部呼吸，因為曾有民眾因此肚子抽筋，重點還是要放在自己身上。

昨天下午5時6分宜蘭近海發生規模5.7地震，全台有感；今天上午7時35分則在台灣東部海域，發生芮氏規模6.3地震，有些民眾被國家警報嚇醒，並因為後來發生的有感地震而難以重新入眠；振興醫院精神醫學部主任毛衛中說，因為外力影響而出現的短暫失眠，稱為「反應性失眠」，通常在壓力或影響睡眠因素消失後就會恢復，不太需要太過擔心或特別處理。

反應性失眠持續時間通常很短，且多數人在一生中多少都曾經歷過，毛衛中舉例，升學考試前一天、結婚或搬家等重大生活事件發生前1、2天，當不安感出現時可能就會不好睡，首先當然先安慰自己，「偶爾的失眠不會造成身體影響」，當下就算起來把衣服穿好、做一點準備讓自己感到安心，其實也無妨，當1、2天沒睡好而很累，身體會睡得更深。

毛衛中說，比較需要注意的是，有些人本身個性容易焦慮，或者過去曾因地震產生不愉快經驗，甚至留下創傷的民眾，一但因為地震被從睡夢中搖醒，可能會誘發相關記憶，後續就會擔心再度發生地震來不及逃走，或在逃走過程中跌倒等情境，如果狀況持續3天，或超過2周就必須特別留意或進一步就醫。

當被地震誘發急性的情緒反應時，影響的程度很重要，毛衛中說，如果影響到隔天的工作或人際接觸，例如不敢出門或不敢睡在家裡，就會考慮是否要有一些因應的措施，例如放鬆訓練，或者和家人結伴、減少孤單感，如果影響的程度比較嚴重，還是要考慮要就醫。

至於放鬆的訓練，包含民眾耳熟能詳的腹式呼吸或正念練習，毛衛中提醒，重點要把注意力放在自己身上，過去曾有人因為在腹式呼吸過程中，過度注意肚子起伏而抽筋，試著引導自己慢慢地吸氣、吐氣，慢慢找到平靜的感覺，也有些人會聽音樂、有習慣抱玩偶的，也可藉此找到安全感。

除了睡眠受影響外，還有些人會在地震過後依舊覺得頭暈，毛衛中說，比較像是錯覺，覺得暈眩感、地板晃動感持續，如果持續覺得頭暈、想吐，就建議到耳鼻喉科就醫，評估前庭神經或平衡是否有問題。

基隆市醫師公會理事長、台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會副秘書長王俊傑說，因為一般人在地震後不會有這樣的感覺，加上造成暈眩的原因很多，不一定是地震後造成，而是先天有相關狀況，如內耳平衡功能失調等，需要到耳鼻喉科檢查。