桃園總被地震國家級警報放棄？網熱議有1優勢 粉專籲氣象署別再遺漏

今天上午7時35分花蓮外海規模6.3淺層地震，全台有感，氣象署針對台灣本島12縣市發布國家級警報，卻沒有桃園市、高雄市、屏東縣。PTT八卦版有網友發問「桃園是被放棄了嗎？」明明震度4級比台北還大，結果住台北的人都有收到警訊，反觀桃園卻沒有。氣象署說，因為桃園地區的地層相對堅固，所以這次搖晃的震波傳到桃園的震度沒有這麼大。

台灣本島只有高雄、屏東、桃園地區沒有發布國家級警報，中央氣象署地震中心副主任許麗文表示，發布地區是預估震度達到4級以上，而桃園地區因為地層相對堅固，所以這次搖晃的震波傳到桃園的震度沒有這麼大。雖然台北只有2級，有些地方達到3級，實際觀測沒有達到4級，但是台北有盆地效應、高樓層的搖晃比較有感受，預估達到4級的規模，所以發了國家級警報。

PTT網友表示，「連兩天都搖到懷疑人生，都沒收到」、「到底是哪門子的直轄市」，不過，也有網友說，「桃園是沒被老天放棄好嗎」、「桃園一直是這樣啊」、「桃園最不受地震影響，遷都」、「桃園台地哪有差，地質穩定」、「桃園不用怕」、「桃園地質最穩，如果桃園有樓塌，那全台都完了」。

「觀氣象看天氣」臉書粉專表示，昨天的地震雖然同屬東部海域（海盆／海溝）系統，畢竟震央跟構造不同，因此主要強震區在北部，特別是宜蘭，硬要說昨天的國家級警報比今天的還稍微低估；至於今天上午的地震，由於震央較南邊，影響轉為以西部沿海為主，雖然發的國家級警報範圍比昨天更多。不過氣象署的防災意識提升，比起4月3日的荒腔走板，值得給氣象署鼓勵。

「觀氣象看天氣」表示，也請氣象署別再遺漏桃園，桃園的地理位置比雙北還更西，特別是這區塊地震的共振區集中在台灣海峽。