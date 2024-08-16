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全國古蹟日9月登場 全台22縣市共同策展

中央社／ 台北16日電

2024全國古蹟日將於9月21日登場，全台22縣市將共同策展，文化部將於國定古蹟、前空軍總司令部「台灣當代文化實驗場」舉行為期2天的活動。

根據文化部文化資產局發布新聞稿，為響應2024歐洲遺產日，並以「路徑、網絡與連結 Routes,Networksand Connections」為主題辦理各項活動，文資局邀請22縣市政府共同舉辦「全國文化資產行動博覽會」及地方文資協會組成「文資市集」。

新聞稿指出，活動內容包括展示傳統廟宇建築文化的「新北文資瞄廟妙」、高雄市進行鐵道文化復興「哈瑪星榮光再現─濱線復駛」及探索歷史海洋文化的澎湖縣「明荷交會-荷蘭大航海時代澎湖海洋文化」，更結合古蹟打卡地圖，將許多「文化路徑」打造大型「文化網絡」。

主題講座方面，有建築師許伯元導覽「空總園區建築群古蹟」修復現場，以生動豐富的故事及實際體驗精湛工法及空間，讓民間參與並見證古蹟修復的歷程。

活動同時策劃傳統結合創新藝文展演節目、連結多項無形文化資產，融合傳統文化及現代藝術演出，讓民眾在欣賞演出的過程中，可以感受不同文化連結激盪之美。

傳統技藝工作坊則透過實際的操作及體驗，創造文資保存者與民眾的交流機會，透過討論的方式達到文化資產的傳承，進而產生更多永續的「文化連結」。

此外2024年適逢台北建城140週年、彰化建縣300年與台南400年等重大歷史時刻，全國古蹟日除了兩日的主題活動外，也更進一步鼓勵全台各地文資場域開放民眾參觀。

此外，全國22縣市同步推出豐富多元的系列活動，預計將有2場展覽、15堂工作坊課程、77條文資小旅行遊程、15場次講座、4場市集活動及1場攝影競賽將於全台展開。

國定古蹟 建築師 文化資產

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