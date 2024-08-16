兒房間冷氣「1個月沒關」！她怕電費爆 網曝1期繳1千多關鍵：保持恆溫

天氣炎熱時，不少民眾想開一整天冷氣又擔心電費過高。一名媽媽發現兒子房間的冷氣已經一個月沒關，還在繼續吹，擔心這兩個月的電費會爆表，對此有網友回應，若使用變頻冷氣，讓室內保持恆溫，一期電費帳單僅花費1千多元。

原PO在《Threads》上發文，表示兒子房間的冷氣已經整整開了一個月，還要再吹一個月，「不曉得兩個月下來會多少電費，我好害怕」。

貼文也引來網友紛紛分享自家冷氣電費，「這期電費帳單1萬5千多」、「我兩個兒子走到哪冷氣開到哪，我們家夏天電費都破萬欸，都變頻」、「舊窗型冷氣整整開兩個月，後來收到電費帳單2萬多」、「我們家兩台沒在關，1期1萬出頭」。

不過也有使用變頻冷氣的網友表示，自家的電費意外地便宜，「我家客廳的變頻空調已經連續開了好多年，從來沒有關過，冬天的時候會調到暖氣，總之就是讓室內保持恆溫，最近這一期的電費帳單才1000出頭」、「變頻冷氣，一級省電的冷氣（噸數）買比房間原本坪數大的，1000有找」、「如果是省電型冷氣，一個月就算不關，電費也不多，因為溫度只要到了，壓縮機就會停止運轉，運轉的只有鼓風機=電風扇，只要熱空氣不會從房間的窗戶進去，兩個月的電費真的沒你想像的恐怖，我家4台冷氣，兩個月也才2千多電費」。