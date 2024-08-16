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台鐵旅客本月連兩起落軌 為何無月台門？台鐵出面回應了

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
北部都會區火車站上下班人潮密集。圖為台北火車站。記者李定宇／攝影
北部都會區火車站上下班人潮密集。圖為台北火車站。記者李定宇／攝影

台鐵月台旅客不慎或故意落軌時有所聞，本月就在松山及板橋站接連發生兩起。今年板橋車站更已發生兩起民眾落軌事件，列車誤點影響旅客通行甚鉅，板橋立委葉元之要求交通部評估在人口密集區域裝設月台門，台鐵表示因車種眾多需克服各項環境因素，將再依營運特性、站場環境及試辦成效評估於其他車站建置可行性。

台北捷運早期並無月台門，但因多次發生民眾落軌事件導致營運被迫停擺，多次發生類似事件後，台北捷運公司毅然決然加裝月台門、高鐵月台也有月台門，但台鐵旅客密集的月台，無論台北車站、板橋車站等皆無月台門，多次傳出台鐵車站旅客落軌，不僅造成目擊旅客心理陰影，也影響眾多旅客通行權益。

本月11日台鐵松山站發生旅客落軌後，13日台鐵板橋站又發生相同事故。旅客表示，其他大眾運輸可以加裝月台門，台鐵卻遲遲未加裝。台鐵許多月台步行空間狹小，旅客密集車站的上下車旅客若需交錯行走，勢必超越黃線警示線，稍有不慎就有掉落軌道風險，且一旦發生事故車輛誤點通常數小時才能排除，將導致成千上萬的旅客通行權益受影響，呼籲台鐵正視問題盡速解決。

板橋立委葉元之也表示，板橋、浮洲及多數都會區車站，上下班人潮相當踴躍，不慎推擠情形偶有發生，交通部不應坐視不管，應要求台鐵評估在人口密集區域裝設隔月台門，保護旅客通行安全，防止民眾落軌的意外發生。

台鐵公司則回應，由於台鐵列車型式較多，月台門可選擇型式受限，經評估後規劃於高雄車站試辦月台門，月台門統包工程已於今年8月7日公開閱覽，預計本月底上網公告、10月決標，預計今年底完成機組測試。

台鐵表示，台鐵車站由於建置年代較早，部分月台設置於曲線路段，且台鐵車輛種類及編組多元，需克服環境因素建置 ，因此於高雄車站先行試辦，再依營運特性、站場環境及試辦成效，評估於其他車站建置可行性。

新北捷運營運的環狀線裝設全罩式月台門。記者李定宇／攝影
新北捷運營運的環狀線裝設全罩式月台門。記者李定宇／攝影
板橋火車站部分月台空間狹窄，旅客通行勢必跨越黃色警戒線。記者李定宇／攝影
板橋火車站部分月台空間狹窄，旅客通行勢必跨越黃色警戒線。記者李定宇／攝影
高鐵站暫裝設半罩式月台門，避免旅客落軌意外發生。圖為高鐵台北站。記者李定宇／攝影
高鐵站暫裝設半罩式月台門，避免旅客落軌意外發生。圖為高鐵台北站。記者李定宇／攝影

台鐵 高雄車站

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