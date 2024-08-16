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小說「女大當家」女兒當老闆 挑戰韓國家庭觀念

中央社／ 台北16日電

獲「韓國的未來年輕作家」讀者票選首位的作家李瑟娥，新作小說「女大當家」，讓商人家庭中的女兒成為一家之主，展開溫柔有趣家庭性別革命，為韓國「家父長」制度提供替代方案。

小說「女大當家」描述出身商人之家的「瑟娥」，家裡一直是男性當家，但她從小聰明又伶俐，深得當家爺爺疼愛，不但教她讀書寫字，還跟她細細解說孝道是：「父生我身，母鞠吾身。意思是爸爸生下我們，媽媽養育我們。」但她覺得生孩子明明是媽媽。

當爺爺問她長大後要做什麼，「瑟娥」既不想像媽媽一樣累，也不想像奶奶一樣不重要，她想跟爺爺一樣擁有一切又自信，於是她回答「想當老闆」。

因此，雙親55歲時，身分轉為員工，加入女兒「瑟娥」開的「午睡出版社」，變成一家之主下指令，努力在權力翻轉的家庭新結構，打造幸福人生。

根據寂寞出版書訊，1992年出生的李瑟娥曾是雜誌社記者，後開辦「日刊李瑟娥」，以社交平台募集訂閱者，將文章直接寄到讀者信箱。2023年獲得「韓國的未來年輕作家」讀者票選第一名，並喊出目標為「寫出爺爺奶奶這樣不太讀書的讀者，也能樂讀的作品。」

特別的是，在這次的「女大當家」台灣版中譯本，出版社特邀「仙女藝術家」倪瑞宏繪製書封，李瑟娥也在扉頁寫下：「致美麗又活力的國家，我要將家女長的故事獻給台灣的讀者們」，作為給台灣的問候。

在「女大當家」作者的話裡，李瑟娥分享，她的童年總是和家人一起為坐在電視機前、看家庭劇度過，藉此觀察到「家庭」這個最小社會單位的模樣，但她不確定自己是否想模仿他們。

而李瑟娥認為——媽媽免費照顧孩子並照料大家起居的時代、爸爸無法區分愛情與暴力的時代、女兒不曾掌權的時代，這些時代都過去了，她也期盼新時代的到來。

李瑟娥表示，在「女大當家」裡，她在家父長這個本來是「父」字的位置，填上了「女」字，有趣的新秩序就此誕生。她想把體驗這個秩序的機會留給小說，想知道相貌堂堂的小姐、美麗的大叔和令人嘖嘖稱奇的大嬸能互相學到什麼，希望他們能在犯錯與修正中逐漸長成優秀的團隊。

她明白一本薄薄的書不可能成為家父長制的替代方案，只希望這本書能成為眾多反抗中的一個事例。有些人欣然地逆流，挑戰漫長又根深柢固的歷史潮流，日後李瑟娥也想寫下這些人的故事，想寫以新方式建立關係的家庭故事，或從家庭中解放出來的故事。

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