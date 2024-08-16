快訊

黃珊珊、李文宗、端木正開除黨籍？民眾黨中評會下周再定論

巴西62死空難黑盒子錄音曝！副機師問「發生什麼事」 1分鐘後墜毀

認錯人？八八會館負責人郭哲敏羈押北所遭砸頭攻擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵中秋疏運熱銷10.2萬張票 部分時段僅剩零星座位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司今天零時起開放中秋疏運訂票，截至上午9時總計完成6萬8454筆、10萬2616張訂票。本報資料照片
台鐵公司今天零時起開放中秋疏運訂票，截至上午9時總計完成6萬8454筆、10萬2616張訂票。本報資料照片

台鐵公司今天零時起開放中秋疏運（9月13日至9月18日）訂票，截至上午9時總計完成6萬8454筆、10萬2616張訂票，東部幹線台北往花蓮、台東9月13日18至20時間長途自強號尚餘零星座位；西部幹線台北往高雄9月13日17時以後長途自強號僅餘零星座位；高雄往台北9月15日上午9時以後長途自強號尚餘零星座位。

台鐵公司表示，截至今天上午9時東部幹線台北往花蓮、台東方向，9月13日18至20時間長途自強號尚餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位；東、花蓮往台北方向9月15日至17日長途自強號各時段尚有餘位。

西部幹線台北往高雄方向9月13日17時以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位；高雄往台北方向，9月15日上午9時以後長途自強號尚餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位。另外，南迴線高雄往台東方向、台東往高雄方向9月13日至15日長途各時段自強號均尚有餘位。

台鐵公司也說，9月13、17日加開實名制列車，將於8月17日零時起開放身分證U、V及設籍花東縣民及上開兩者的配偶與直系血親一親等民眾預訂車票。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未付款車票，將於8月18日上午9時重新釋出。

中秋節 台鐵 連假

延伸閱讀

萬物齊漲...高雄萬名巡守隊「誤餐費80元」挨轟不合理 警局擬改善

花蓮11餘震後換宜蘭搖…09:32規模3.3地震 最大震度3級

屏東角頭「鴨頭」高雄遇伏中2槍身亡 鄉代主席妻發文悼念

高雄鳳山傳火警 消防車遇夜市人車潮靠警車開道

相關新聞

短延時強降雨來了！全台19縣市大雨特報

中央氣象署發布大雨特報，影響時間至晚上，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天西半部、東北部地區及東部、東南部山區有局...

台鐵旅客本月連兩起落軌 為何無月台門？台鐵出面回應了

台鐵月台旅客不慎或故意落軌時有所聞，本月就在松山及板橋站接連發生兩起。今年板橋車站更已發生兩起民眾落軌事件，列車誤點影響...

健保擴大5項藥品給付 感染幽門桿菌治療免照胃鏡

健保署今宣布，收載、擴增癌症相關藥品給付共5項，受惠對象包含多發性骨髓瘤、乳癌、前列腺癌，以及幽門桿菌感染者。健保署醫審...

台鐵中秋疏運熱銷10.2萬張票 部分時段僅剩零星座位

台鐵公司今天零時起開放中秋疏運（9月13日至9月18日）訂票，截至上午9時總計完成6萬8454筆、10萬2616張訂票，...

有感地震連續晃到不敢入睡 醫給4建議緩解焦慮

昨天傍晚至今天上午發生數起有感地震，不少人今天上午被國家警報吵醒，怕到不敢再睡。醫師說，這種狀況稱為「反應性失眠」，通常...

桃園總被地震國家級警報放棄？網熱議有1優勢 粉專籲氣象署別再遺漏

今天上午7時35分花蓮外海規模6.3淺層地震，全台有感，氣象署針對台灣本島12縣市發布國家級警報，卻沒有桃園市、高雄市、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。