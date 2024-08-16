台鐵中秋疏運熱銷10.2萬張票 部分時段僅剩零星座位

台鐵公司今天零時起開放中秋疏運（9月13日至9月18日）訂票，截至上午9時總計完成6萬8454筆、10萬2616張訂票，東部幹線台北往花蓮、台東9月13日18至20時間長途自強號尚餘零星座位；西部幹線台北往高雄9月13日17時以後長途自強號僅餘零星座位；高雄往台北9月15日上午9時以後長途自強號尚餘零星座位。

台鐵公司表示，截至今天上午9時東部幹線台北往花蓮、台東方向，9月13日18至20時間長途自強號尚餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位；東、花蓮往台北方向9月15日至17日長途自強號各時段尚有餘位。

西部幹線台北往高雄方向9月13日17時以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位；高雄往台北方向，9月15日上午9時以後長途自強號尚餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位。另外，南迴線高雄往台東方向、台東往高雄方向9月13日至15日長途各時段自強號均尚有餘位。

台鐵公司也說，9月13、17日加開實名制列車，將於8月17日零時起開放身分證U、V及設籍花東縣民及上開兩者的配偶與直系血親一親等民眾預訂車票。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未付款車票，將於8月18日上午9時重新釋出。