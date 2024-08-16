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健保擴大5項藥品給付 感染幽門桿菌治療免照胃鏡

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署今宣布收載癌症新藥及擴增支付標準5項，受惠對象包含多發性骨髓瘤、乳癌、前列腺癌，以及幽門桿菌感染者。本報資料照片
健保署今宣布收載癌症新藥及擴增支付標準5項，受惠對象包含多發性骨髓瘤、乳癌、前列腺癌，以及幽門桿菌感染者。本報資料照片

健保署今宣布，收載、擴增癌症相關藥品給付共5項，受惠對象包含多發性骨髓瘤、乳癌、前列腺癌，以及幽門桿菌感染者。健保署醫審及藥材組長黃育文表示，此次共斥資16億元，預估共有3千多名癌友，以及幽門螺旋桿菌患者5萬餘人受惠，陸續在8月至10月上路。

我國為幽門桿菌及胃癌盛行地區，幽門桿菌、胃潰瘍、胃癌高度相關。黃育文表示，以前感染幽門桿菌者，必須先照胃鏡確認後才可用藥，現在放寬只要感染就可以接受除菌治療，「經碳13尿素呼氣檢查、幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查」就可以給付，可以提高治療效益。預估每年約5.2萬名病人受惠，8月已生效，挹注藥費約0.37億元。

其餘4項為癌症相關用藥。黃育文說，多發性骨髓瘤治療國際臨床治療指引為三合一療法，但健保署在第一線及第二線治療多採以三合一療法為主，但第三線治療目前給付仍為二合一療法（pomalidomide及dexamethason）為主。因此健保署增加收載含elotuzumab成分新藥，提供醫師更具治療效益的三合一療法選項，將在10月上路。

女性癌症第二名的乳癌，早期治療以化療、賀爾蒙藥物治療等為主，而標靶治療HER2陽性的病人療效顯著，因此早期乳癌病友期盼放寬，因此8月擴增含trastuzumab emtansine成分藥品用在早期乳癌，有效降低34%死亡風險。

黃育文表示，考量前列腺癌病人有持續用藥的臨床治療需求，健保給付放寬總療程從24個月至36個月，讓治療達到更全面及完整性，已在8月上路。此外10月起也擴增結腸直腸癌、膀胱癌、腎癌、子宮頸癌、卵巢癌、食道癌、胃癌、胰癌併有蝕骨性骨轉移之病人使用含denosumab成分藥品，降低骨骼相關事件發生，如骨折或是因骨頭品質影響生活問題。

健保署今宣布，收載癌症新藥及擴增支付標準5項。圖／健保署提供
健保署今宣布，收載癌症新藥及擴增支付標準5項。圖／健保署提供

乳癌 健保給付 胃癌

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