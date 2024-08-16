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20年吸菸史…47歲男業務遇車禍昏迷險死 意外揪出心肌梗塞

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師黃聖瑋說明，邱姓男業務員開車途中遇車禍昏迷，頭部有5公分撕裂傷，查出心肌梗塞，經緊急裝置心臟支架，救回一命。記者趙容萱／攝影
醫師黃聖瑋說明，邱姓男業務員開車途中遇車禍昏迷，頭部有5公分撕裂傷，查出心肌梗塞，經緊急裝置心臟支架，救回一命。記者趙容萱／攝影

台中市47歲邱姓男業務員沒有高血壓病史或家族史，不曾胸痛，健檢也都正常，但抽菸逾20年，去年底上班開車途中遇車禍昏迷，查出心肌梗塞，經緊急裝置心臟支架，救回一命。衛福部台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋說明，心肌梗塞除了高血脂家族史，最主要的原因就是抽菸，邱男在康復後嚇到戒菸，並改善生活習慣。 

黃聖瑋說明，邱男到院時，頭部有5公分撕裂傷，合併腦部挫傷，經急診心電圖檢查，懷疑是心肌梗塞併發心律不整突然昏迷導致車禍，經緊急心導管檢查，發現左側冠狀動脈主幹完全阻塞，經緊急裝置心臟支架，打通血流，經送加護病房觀察後，幸運搶回一命。 

邱男清醒後表示，他並沒有高血壓病史或家族史，只有膽固醇偏高，但也坦言抽菸菸齡超過20年，車禍當天上班開車途中突然感到一陣胸悶、暈眩，醒來時人已經在救護車上，才知道自己發生車禍。 

黃聖瑋說明，心肌梗塞高危險群包括抽菸、糖尿病、高膽固醇、高血脂、生活或工作高壓族群，且發病的年齡層近年也有下降的趨勢，門診甚至已經出現30歲以下的年輕人。心肌梗塞除了高血脂家族史，最主要的原因就是抽菸，依衛福部統計，抽菸族罹心肌梗塞是正常人的2到7倍，強烈建議要戒菸。 

黃聖瑋提醒，心臟疾病近三年都高居國人十大死因的第二名，僅次於癌症，其中心肌梗塞高死亡率不可不重視；他提醒民眾，平時應養成正常生活習慣，適度運動、飲食少油少鹽，萬一身體出現呼吸喘、胸悶、胸痛、冒冷汗等症狀應盡速就醫，避免延誤治療先機。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

醫師黃聖瑋說明，邱姓男業務員開車途中遇車禍昏迷，查出心肌梗塞，經緊急裝置心臟支架，救回一命。記者趙容萱／攝影
醫師黃聖瑋說明，邱姓男業務員開車途中遇車禍昏迷，查出心肌梗塞，經緊急裝置心臟支架，救回一命。記者趙容萱／攝影

心肌梗塞 抽菸 車禍

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