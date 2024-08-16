人氣韓星圭賢任觀光代言人 來台連2天衰遇地震反應曝

為衝刺韓國訪台旅客人次，觀光署今邀請知名韓團Super Junior成員圭賢擔任韓國市場台灣觀光代言人，由於圭賢前一天就抵達台灣，接連2天恰巧遇上地震，他表示，今天早上感覺到整個飯店在搖晃，當下很害怕。他也說，這次終於當上觀光代言人很激動，未來想在個人頻道介紹花蓮等更多地方。

圭賢今出席活動記者會表示，先前已來過台灣很多次，這次終於當上觀光代言人很激動，也更有使命感讓更多人知道台灣的美，他之前在個人頻道有介紹過高雄，未來也想介紹花蓮等更多地方。對於備受喜愛的台灣美食，他也透露，自己心目中的前3名台灣美食是牛肉麵、豆漿油條、起司蛋餅。

對於這2天來台恰巧遇上地震，圭賢指出，昨天地震剛好是在拍攝當中，今天早上則是感覺到整個飯店在搖晃，當下很害怕，不知道要不要逃。

觀光署長周永暉今出席活動指出，韓國是台灣重要旅遊市場，擔任代言人有2大要件，第一是認同台灣是好的目的地，第二是要有熱忱，圭賢兩者都具備。台灣的魅力是有很多小鎮跟驚喜，相信圭賢是很好代言人，期待這樣的合作讓韓國更能看到台灣，也全力把通路展開，希望更多旅客來台。

觀光署國際組長黃易成表示，圭賢曾經到台灣long stay，也常自己來台灣觀光、拍攝Vlog宣傳等，這次看準圭賢跟台灣連結度高，希望他把台灣的好傳遞到韓國。除了邀請圭賢擔任代言人以外，觀光署在韓國還有其他行銷措施，像是首爾、釜山辦事處跟航空公司及旅行社都有一些優惠措施，去年來台抽5000元活動也持續進行。

對於今年1000萬人次國際旅客目標能否達標，黃易成指出，努力朝目標邁進，也朝疫情前水準前進，今年雖然受地震、颱風影響，但各單位已盡力復原，也傳遞台灣是安全的訊息，值得國際旅客來探索。