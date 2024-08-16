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奧運英雄遊行 醫提醒熱情歡呼也要小心熱傷害

中央社／ 台北16日電

奧運台灣英雄派對今天下午台北登場，熱情歡呼也要小心熱傷害，醫師提醒，身體不適、熬夜及三高民眾建議看直播就好，到現場者儘量站在陰涼處，適當防曬，重點是要補充喝水。

巴黎奧運落幕，台灣選手拿下2金、5銅好成績，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」下午登場，在總統賴清德接見參與者後，緊接著舉行大遊行，不少民眾摩拳擦掌，準備上街為台灣英雄加油打氣。

不過，天氣持續高溫炎熱，且交通部中央氣象署預估，受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，午後中部以北地區及其他山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

天氣又熱又濕要小心了，振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學告訴中央社記者，若空氣濕度過高，身體蒸發散熱的能力就會減少，體溫調節系統跟著出狀況，更加容易產生熱傷害。

她建議，本來就身體不適、熬夜跟三高的民眾，可以透過直播替選手加油就好，尤其是熬夜睡眠不足者，中暑的危險性更高；至於其他想到現場的民眾，應儘量站在陰涼處，攜帶雨具外別忘適當防曬，包括戴帽子、穿通風且吸濕排汗效果好的衣物等。

重點是要補充水分。田知學再三強調，不可用飲料取代，也不要因為怕上廁所就只喝一點點，即便減少喝水次數，選擇一次灌一大杯，都比不喝來的好，且不要等到口渴才補充水分。

根據衛生福利部統計，今年8月截至15日，因熱傷害就診總計377人次，已達去年8月一整個月共442人次的8成5。常見的熱傷害涵蓋熱痙攣、熱暈厥、熱水腫、熱衰竭與中暑。

衛福部國民健康署提醒，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

巴黎奧運 高溫

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