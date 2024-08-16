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北市幼兒園性侵女童案宣判 勵馨籲預防重於治療

中央社／ 台北16日電

北市幼兒園性侵案，台北地方法院今天判處教保員毛畯珅有期徒刑28年，婦團說，預防性侵害重於治療，教保機構應裝監視器並上傳雲端，性侵案件也應查察手機及電腦資訊等。

北市私立培諾米達幼兒園園長兒子、教保員毛畯珅涉嫌性侵、猥褻6名女童，台北地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴毛男。台北地方法院今天判處毛畯珅有期徒刑28年，可上訴。

勵馨基金會今天發布新聞稿指出，感謝檢警單位積極進行調查，盡力追查真相，才能把加害者繩之以法，進而避免更多兒童受害，也還給被害兒童與家庭一個公道。

不過，勵馨基金會也提到，兒童性侵害案件的偵查往往面臨諸多挑戰，尤其是搜尋證據的關鍵，在此案可以發現監視器畫面的重要性，完整、連貫的監視器記錄，是檢警與法院判斷的依據，教保服務機構應裝設監視錄影設備，並將影像上傳至雲端保存。

另外，勵馨也說，調查行為人手機或電腦儲存相關資訊、蒐集相關證據，有助於精準清理案情，隨著數位性別暴力日趨嚴重，7月16日刑事訴訟法第153-3條修法，以科技方法偵查保障兒童及性侵被害人的權益，期待將來對於性侵案件能擴大適用。

勵馨也提到，在司法程序中，因為兒童作為證人的證詞，可能因表達能力受限，因此落實兒童證詞專家證人制度，是確保兒童證詞被公平對待的重要舉措，期待司法系統提升兒童證詞的敏感度和準確性。

勵馨表示，此事件引起社會諸多關注，也看見制度上的不足與缺失，因此需要多方著手，才能共同守護孩子的安全，包含加強兒童身體自主權教育、對於兒童性侵案件，政府對於被害人與家庭，提供更積極、友善的服務等。

勵馨說，兒童的安全是社會的共同使命，呼籲全民一起守護孩子的未來，讓孩子免受任何形式的傷害，唯有如此才能真正為孩子們創造一個安全、尊重和友善的成長環境，讓孩子們在愛與關懷中茁壯成長。

司法 幼兒園 性侵 監視器

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