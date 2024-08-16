強降雨今起遍地開炸 中南部這2天劇烈雨勢時間長、午後加碼大雷雨

今明兩天台灣受到低壓帶影響，天氣不穩定，容易有短暫陣雨或雷雨，中央氣象署預報員劉宇其表示，預計這樣的天氣會持續到下周二，要到下周三之後雨勢才有逐步趨緩的跡象。

劉宇其表示，台灣周遭有相當多雲系在發展，因為屬於大的低壓帶，預計整個低壓帶接下來幾天還是影響台灣，直到下周三太平洋高壓逐漸西伸，屆時雨勢上才有趨緩跡象。另外，台灣附近不排除有低氣壓發展起來，屆時可能影響整個台灣西南風的強度，為中南部帶來比較大的雨勢。

目前在台灣東北東方2000多公里海面上的中度颱風安比，劉宇其表示，今明兩天最接近日本地區，前往日本差旅的民眾務必注意航班資訊。

台灣目前天氣變化部分，劉宇其表示，台灣周遭有零碎的回波正在發展，南部地區有回波移入，所以帶來一陣陣降雨，其他地方也有零星降雨出現。預計今天上半天各地都有零星降雨，中午過後午後雷雨還是會相對比較明顯，各山區、中部以北、東半部都會容易有局部大雷雨出現，天氣轉變非常大。

劉宇其表示，入夜之後到明天清晨大部分地區降雨趨緩，南部沿海地區明天清晨可能會是另外一波強降雨出現的時間點，可能會有局部性大雨甚至短延時豪雨出現。

未來環境演變部分，劉宇其表示，太平洋高壓逐漸西伸過程，台灣附近目前處於低壓帶，台灣東方有一個低氣壓漸漸形成，到周日因高壓逐漸西伸，這個低壓逐漸往北移動，台灣的西南風會進一步增強，因此周日至下周二雨區會變得比較廣泛，且可能有大雨或局部性豪雨發生。

未來降雨趨勢，劉宇其表示，今明兩天有局部性豪大雨出現，南部整天可能有斷斷續續的強降雨，其他地方中午過後容易有雷雨出現。明天、周日是西南風最強的時候，迎風面的中南部雨區變得比較廣泛，當中會有大雨出現，不排除會有豪雨發生，其他地方留意午後也會有比較大的雷陣雨出現，一直到下周一、周二會是雨勢最大的時候。要到下周三太平洋高壓勢力進一步西伸，台灣附近水氣進一步減少，雨勢才有趨緩跡象。

劉宇其表示，未來1周要特別提醒，一直到下周二天氣都不穩定，南部可能整天斷斷續續有強降雨出現，尤其下周一、周二降雨時間比較長；中部午後出現大雷雨機會很高，下周一、周二有局部性大雨出現；北部和東半部留意中午過後大雷雨。這段時間留意短延時強降雨，下周一至周三沿海風浪大，海邊活動要注意安全。由於降雨和地震，山區土石鬆軟，要注意坍方和落石現象。